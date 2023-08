Blijft Mbappé nog lang in de tribune? PSG mist competitiestart tegen Lorient

Geen MNM, wel LAR. Het is even wennen in Parijs.

Messi is naar de VS, Neymar en Mbappé zijn uit de selectie van PSG gezet. De voorste linie wordt nu gevormd door Kang-In Lee, Marco Asensio en Gonçalo Ramos.

Met die nieuwe drievuldigheid maakte PSG niet meteen indruk tegen Lorient. Mbappé zag het vanuit de tribunes gebeuren, met een brede glimlach.

Coach Luis Enrique, die voor de zware taak staat om het team opnieuw op te bouwen, wisselde bij de vleet, maar dat leverde niets op. Zo bleef de brilscore op het scorebord staan.

Houdt PSG-voorzitter Al-Khelaifi nog lang het been stijf? Mbappé, die nog een contract voor een jaar heeft in Parijs, zal misschien meer van waarde zijn op het veld dan in de tribune.