Pokerspel rond Kylian Mbappé barst los: maakt een "nooit gezien" recordbod uit Saudi-Arabië echt kans?

PSG kan 300 miljoen euro cashen, de Franse spits wacht een astronomisch loon dat u en ik zelfs niet in tien levens zullen bijeensparen.

Bijna synchroon pakten alle grote transfernieuwsjagers uit met het "exclusieve" verhaal dat het Saudische Al Hilal - eerder geïnteresseerd in Messi - een "nooit gezien" recordbod op Kylian Mbappé heeft uitgebracht.

Clash tussen superego's

Hoe dat komt? Daarvoor schetsen we best nog even de huidige situatie.

Midden juni dropte Mbappé een bom in Parijs door te verklaren dat hij de optie in zijn contract - dat nu tot 2024 loopt - niet zou lichten. Daardoor dreigt de superster, die een immens kapitaal vertegenwoordigt, volgende zomer gratis te vertrekken.

Sinds de bewuste mededeling is het koude oorlog tussen beide partijen.

PSG liet zijn vedette vorige week thuis voor de voorbereidingstour in Japan, Mbappé vervulde met de glimlach zijn contractuele plicht door mee te trainen met de "overschotjes" in Parijs.

Het is een situatie waarin voorlopig niemand wint. Een ongeziene clash tussen twee superego's met belangen die mijlenver uit elkaar liggen.