BEKIJK: Wat een entree: Noa Lang schenkt PSV de Supercup met winning goal tegen Feyenoord

Bekijk de treffer van Lang:

Voor Noa Lang betekende zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van PSV een terugkeer naar het oude nest. Lang speelde dan wel nooit in de Kuip, de geboren Rotterdammer kwam in de jeugd jaren uit voor Feyenoord.

De recordaanwinst van PSV, dat deze zomer zo'n 15 miljoen euro betaalde aan Club Brugge, toonde zich in de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Feyenoord al snel de gevaarlijkste man op het veld.

Een eerste kans kreeg hij niet voorbij Feyenoord-doelman Justin Bijlow, wat later trapte hij wild over. PSV was de beste ploeg en zou via Rode Duivel Johan Bakayoko en verdediger Jordan Teze nog grote kansen verzamelen.

Feyenoord krabbelde in de tweede helft wat recht en zag een doelpunt van Igor Paixão nog afgekeurd worden. Toch was het uitblinker Noa Lang die er in minuut 79 alsnog zijn avond van maakte: hij tikte een voorzet van de Belgische Marokkaan Ismael Saibari van dichtbij binnen.

Lang, die een hele wedstrijd werd uitgefloten door het thuispubliek, kon het niet laten om provocatief te gaan vieren - vingertje op de mond incluis. Het Nederlands voetbal is een attractie rijker.

Meer dan wat prikjes kwam er in het slot niet meer van Rotterdamse zijde, de 0-1 bleef op het bord. PSV mag zo voor het derde jaar op een rij de Supercup in zijn prijzenkast zetten, zijn veertiende in totaal.