Noa Lang verruilt Club Brugge voor PSV: "Ik ben hongerig naar prijzen"

Dat Noa Lang de poorten van het Jan Breydelstadion achter zich zou sluiten, was al even duidelijk. De aanvaller liet er vorige maand zelf geen twijfel over bestaan: "Eerlijk is eerlijk. Het is voor mij hoog tijd om te vertrekken uit België", zei hij.

Lang hield alle opties open, ook een terugkeer naar Nederland. PSV - met nieuwe coach Peter Bosz aan het roer - liet zijn oog al snel vallen op de kwieke aanvaller.

De club uit Eindhoven wacht al sinds 2018 op een nieuwe landstitel, de voorbije drie seizoenen strandde het telkens op de tweede plek. Met de komst van Lang zet het zijn titelambities kracht bij.

Lang speelde sinds 2020 bij Club Brugge: eerst werd hij gehuurd van Ajax, daarna volgde een definitieve transfer. De Nederlandse international was in 125 matchen goed voor 38 goals en 34 assists. In 2021 en 2022 vierde hij twee landstitels op een rij met blauw-zwart.