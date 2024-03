Zeldzaam puntenverlies voor PSV: Bakayoko en co. botsen opnieuw op uitdager Feyenoord

De Nederlandse topper heeft geen winnaar voortgebracht. Feyenoord slaagde er voor de tweede keer dit seizoen in om een gelijkspel uit de brand te slepen tegen de ongeslagen leider PSV, maar veel schiet de runner-up in Nederland daar niet mee op. Integendeel: Bakayoko en co. blijven zo met een kloof van 10 punten aan de kop van het klassement staan.