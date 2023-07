Veel flitsen, maar ook een pak fratsen: 8 onvergetelijke momenten uit de Belgische periode van Noa Lang

Met Noa Lang was het nooit saai. Tijdens zijn periode van drie jaar in België maakt de Nederlander indruk met klasseflitsen, maar doet hij even vaak van zich spreken door enkele fratsen. Een terugblik op 8 onvergetelijke momenten van de Club Brugge-smaakmaker.

Het relletje met Alderweireld

Veel felicitaties vanuit Antwerp moet Noa Lang niet verwachten. De Nederlander provoceerde in een van zijn laatste matchen de Great Old door ostentatief op de bal te gaan staan. Toby Alderweireld reageerde door stevig verhaal te halen. "Je moet me niet als een kleine baby bij de kraag komen pakken", reageerde Lang op het voorval.

De momenten van revanche

Noa Lang vergeeft, maar vergeet niet. Dat maakten enkele momenten tijdens zijn periode bij blauw-zwart wel duidelijk. Na de 7-0 tegen Eupen en met een ticket voor de Champions' Play-offs op zak, vond Noa Lang het tijd voor een grapje. Op zijn Instagramverhaal postte de Nederlander het logo van KV Oostende en poseerde hij met een eendje. Een (niet zo) subtiele verwijzing naar de verliezer van de dag toen, KAA Gent. Met de Buffalo's had Lang enkele maanden eerder ook al een appeltje geschild. Nadat enkele vandalen de postcode van Gent in de grasmat van Jan Breydel hadden gebrand, paste de Nederlander die na een zege doodleuk weer aan met een spuitbus.

Noa lang jent AA Gent, toen verliezer van het weekend, met een eendje op zijn instagram-verhaal.

De haters het zwijgen opgelegd

Veel vrienden bij de tegenstander had Noa Lang niet. Dat bleek in het afgelopen seizoen bijvoorbeeld tegen KV Mechelen. Een hele wedstrijd lang viseerde het publiek de aanvaller, maar die antwoordde met de voeten door twee keer te scoren. Lang jende het thuispubliek nog wat meer door ze een hartje toe te werpen.

De gemiste Gouden Schoen

In januari 2021 zijn Club-ploegmaats Charles De Ketelaere en Noa Lang de topfavorieten voor de Gouden Schoen. Toch wint Paul Onuachu verrassend de prijs. CDK verbloemt zijn ontgoocheling, Lang allerminst. “Ik zal niet veranderen", klonk het tijdens een interview, waarin gevraagd werd naar "zijn maniertjes". "Dit is Noa Lang, sorry. Iedereen weet dat ik de beste voetballer ben.”

Noa Lang na zijn tweede plaats op het gala van de Gouden Schoen.

De frustraties tegen Cercle

Noa Lang was niet de beste verliezer. En al zeker niet in beladen derby's tegen Cercle Brugge. Zo haalden in december 2021 de frustraties de bovenhand bij de Nederlander na een nederlaag. De flankaanvaller kreeg bovendien twee keer geel en scheurde in de catacomben nog een Cercle-logo van de muur.

De parel tegen Waasland-Beveren

Noa Lang liet ook vaak zijn onversneden klasse zien in België. Zo scoorde de Nederlander tegen Waasland-Beveren na een onwaarschijnlijke solo - later uitgeroepen tot "Goal van het Jaar". In de bewuste partij zou Lang nog een knappe treffer scoren.

De torenhoge ambities

Om een zelfbewuste quote zat hij nooit verlegen. Voor de achtste finale in de Champions League tegen Benfica schudde Noa Lang er zo eentje uit zijn mouw. "Ik denk dat ik nog verder dan de 1/8e finales van de Champions League hoor te spelen in de toekomst. We hopen de kwartfinale te halen, dat is steeds dichter bij waar ik hoor", volgde een knipoog.

De omhaal tegen Kortrijk