Club Brugge haalt Noors toptalent binnen: Hugo Vetlesen tekent tot 2027

Hugo Vetlesen was een cruciaal onderdeel in de successen van het Noorse Bodø/Glimt, dat zich twee keer tot landskampioen kroonde en vorig jaar verrassend de kwartfinale van de Conference League haalde. Tegen AS Roma scoorde Vetlesen zelfs de winnende treffer.

De Noor - ondertussen ook international - staat bekend als een dynamische middenvelder die slim de lijnen uitzet, maar ook het defensieve werk niet schuwt.

Bij Bodø/Glimt toonde Vetlesen dat hij ook bijzonder beslissend kan zijn door in 123 wedstrijden 32 keer te scoren en 37 assists te geven.

Vetlesen is na Barbéra, Skoras en Thiago de vierde aanwinst voor blauw-zwart.