Club Brugge heeft nieuwe spits beet: Braziliaan die scoorde tegen Anderlecht is tweede zomeraanwinst

Voor de fans van Club is de komst van Igor Thiago eigenlijk geen grote verrassing meer.

De Braziliaan verklapte enkele dagen geleden zijn transfer al door op zijn sociale media te poseren met het shirt van zijn nieuwe club.

Bij blauw-zwart hopen ze alvast dat Thiago zich even gretig toont op het veld. De scherpschutter komt over van het Bulgaarse Loedogorets, waar hij in 55 matchen 21 keer raak schoot.

Eén treffer heeft u wellicht gezien. Thiago scoorde vorig seizoen namelijk tegen Anderlecht in de Conference League. Naar verluidt is de Braziliaan een complete spits die kracht met snelheid combineert.

Thiago moet transferflop Roman Jaremtsjoek, wiens dagen op Jan Breydel nu geteld lijken, doen vergeten en de concurrentie aangaan met Ferran Jutgla.

In april haalde Club met Michal Skoras al een flankaanvaller binnen van het Poolse Lech Poznan.