Club rolt Eupen op met dank aan zijn Scandinavische connectie

Eupen - Club Brugge in een notendop:

Dominant Club snel in een zetel

Het werd een wandeling in het park, daar Am Kehrweg voor Club Brugge. Vorig seizoen ging het in de Oostkantons nog verrassend onderuit, maar dat scenario zou zich niet herhalen.

Dat bleek al na enkele minuten. Lambert haalde Vanaken onderuit in de eigen zestien. De verdiende strafschop werd feilloos omgezet door Skov Olsen. De 19-jarige Amerikaanse doelman Gabriel Slonina had zich zijn debuut ongetwijfeld anders voorgesteld.



En Club Brugge drukte door. Philip Zinckernagel legde heel wat drive en goede dribbels aan de dag. Lang moest de ex-speler van Standard niet wachten op zijn eerste competitiedoelpunt voor blauw-zwart. Iets na het kwartier zag de Deen zijn schot via een deviatie in doel verdwijnen.

Eupen lag tegen het canvas. Al zeker wanneer Buchanan een hoekschop binnen knikte. 0-3 en we waren nog niet eens halfweg.

Eén keer moest Simon Mignolet zijn handen eens uit de mouwen steken. Het sluitstuk van Club duwde met een fraaie parade een schot van Nuhu tegen de paal.