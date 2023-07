Openhartige Noa Lang blikt terug op jaren bij Club: "Haha, ja, ik werd in België vaak uitgefloten"

Noa Lang heeft het nu al naar zijn zin bij zijn nieuwe werkgever. De recordaankoop van PSV glundert op stage in Oostenrijk. Hij blikt bij de Nederlandse collega's vooruit op zijn nieuwe uitdaging en is openhartig over zijn persoonlijke leven en vertrek bij Club Brugge. "Dat was een weloverwogen keuze", zegt Lang.

De Jupiler Pro League zal het komend seizoen moeten stellen zonder de driftbuitjes van Noa Lang. Na drie seizoenen – twee landstitels inclusief – trok hij de deur bij Club Brugge achter zich dicht. Lang vond het tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière, al zal hij zijn vorige werkgever missen. "Het was een weloverwogen keuze", vertelt hij over zijn transfer naar PSV bij de Nederlandse collega's. "Ik heb er ook heel lang over nagedacht." (lees voort onder de tweet)

Eeuwige treiteraar met gevoelig kantje

Niet alleen door zijn flitsen met de bal, ook door zijn fratsen zonder zal de Nederlander lang herinnerd worden in België. Noa Lang zelf weet dan ook maar al te goed wat zijn reputatie was in ons land. "Haha, ja, ik werd in België vaak uitgefloten. Dan vond ik het leuk om de fans een beetje te treiteren. Dat is gewoon de persoon die ik ben." "En dat is ook iets wat het voetbal leuk maakt", gaat hij voort. "En eerlijk is eerlijk: ik denk dat heel veel mensen er stiekem van genieten. Voetbal is toch entertainment? Je moet toch plezier hebben om naar voetbal te kijken?"

Het is iets dat bij me past: recordaankoop zijn. Noa Lang

Dat hij door een som van 15 miljoen euro de recordaankoop wordt van de Eindhovenaren, deert hem – zoals steeds – niet. "Dat is voor PSV veel geld, maar is ook een teken van vertrouwen. En het is wel iets dat bij me past, denk ik. Recordaankoop zijn … haha." Volgens Lang kan hij dat bedrag verantwoorden, want hij werd de afgelopen jaren een completere speler. "Ik ben beter geworden zonder bal en werk best wel hard. Ik maak vaak de meeste meters van het team. Dat wordt wel onderschat, denk ik." De geboorte van zijn zoontje in april maakte van de stoere jongen dan weer een gevoelige papa. "Ik heb wel traantjes gelaten toen ik op oefenkamp vertrok", geeft Lang toe. "Zo ben ik ook: een grote mond, maar een klein hartje. Naast het veld ben ik een heel andere Noa." Eentje die de Eredivisie weldra (opnieuw) zal leren kennen.

Al na één week rugnummerwissel

Opvallend: Lang wisselt na nog geen twee weken al van rugnummer in Eindhoven. De aanvaller had bij aankomst voor nummer 7 gekozen. "Omdat ik heel veel heb met het getal 7. Maar als nummer 10 vrij was geweest, had ik dat gekozen", luidde het toen. Dat nummer 10 was immers in handen van Xavi Simons. Die laatste keerde vorige week echter terug naar PSG, waardoor Langs lievelingsnummer plots weer vrijkwam. Lang moest dan ook geen twee keer nadenken en veranderde alweer naar nummer 10. Wat met de fans die al een shirt met nummer 7 hadden gekocht? "Dat regel ik wel", verzekerde hij.

