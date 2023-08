Kijktip: 10 sportdocumentaires (om het Belgische zomerweer door te komen)

Het zomerweer zit in een dip. Geen nood, met deze documentaires beleeft u uren plezier in uw droge zetel onder een warm dekentje.

Plan B, the fall & rise - Jumbo-Visma (YouTube)

Heimwee naar de Tour? Op Netflix kunt u naar Tour de France: Unchained kijken. Of u duikt mee achter de schermen van Team Jumbo - Visma. In Plan B, the fall & rise doen ze hun Tour van vorig jaar uit de doeken. Met groene trui Wout van Aert en eindwinnaar Jonas Vingegaard in de hoofdrol.

La Course (VRT Max)

Meer beelden achter de schermen krijgt u in La Course. De vierdelige docureeks volgt Team SD Worx in de aanloop naar en tijdens de Ronde van Frankrijk 2022 voor vrouwen. De ploeg van Lotte Kopecky domineerde toen niet zoals het dit jaar deed.

Classique Gilbert (VRT Max)

Philippe Gilbert heeft een droom: de wielrenner wil de 5 monumenten winnen. In de 3-delige sportdocumentaire Classique Gilbert ziet u of het hem ook lukt.

Solace - Running the Alps in 30 days (YouTube)

Karel Sabbe kent u van zijn waanzinnige prestatie in de Barkley Marathons. De ultraloper was niet aan zijn proefstuk toe. Eerder liep hij 2.560 kilometer door de Alpen. In 30 dagen overbrugde hij 150.000 hoogtemeters, het equivalent van 17 keer de Mount Everest.

1:59 Challenge (YouTube)

Zit er nog jus in de benen? Dan is een marathon in minder dan twee uur een optie. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge slaagde vier jaar geleden in zijn opzet. Hoe hij dat voor mekaar heeft gekregen, zie je in de 5-delige docu 1:59 Challenge.

Rebound (VRT Max)

Voormalig basketbalspeler Sebastien Bellin raakt zwaargewond bij de aanslagen in Brussel. Na een lange revalidatie wil hij de IronMan van Hawaï lopen. Van een rebound gesproken.

The day I became an IronMan (YouTube)

Ook youtuber Average Rob wil een triatlon tot een goed einde brengen. Samen met zijn broer Arno The Kid staat hij aan de start van de IronMan in Klagenfurt (Oos). Een hit op YouTube! De video is al meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Kim Clijsters: come back home (VRT Max)

Tennisster Kim Clijsters kondigt in 2019 het praktisch onmogelijke aan: een comeback op het hoogste niveau. Op dat moment is ze 36 jaar en moeder van 3 kinderen. Clijsters opent de deuren naar haar privéleven en toont puur en onversneden de bikkelharde strijd terug naar de top, ook haar frustrerend gevecht tegen de overtollige kilo's. De enige constante doorheen de woelige comeback: de camera’s. In de documentaire "Kim Clijsters: come back home" kijkt u mee over de schouder van de voormalige kampioene tijdens elke stap in haar parcours.

Closing Gambit: Korchnoi vs. Karpov vs. The Kremlin (YouTube)

De Koude Oorlog speelt zich af op het schaakbord. De WK-finale van 1978 wordt een marathonpartij van 92 dagen, met 32 partijen (en 21 remises). Titelverdediger Anatoli Karpov neemt het op tegen "volksverrader" Viktor Kortsjnoj, die naar het Westen gevlucht was. Media in de Sovjet-Unie weigeren zijn naam te vermelden, het team rond Karpov komt met een hypnotiseur, Kortsjnoj draagt een speciale bril en er is ook een yoghurtincident.

The Last Dance (Netflix)