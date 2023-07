Strijdlustige Wout van Aert bij Maarten Vangramberen: "Er komen nog 6 kansen"

Wout van Aert is sowieso weer een van dé figuren van de Tour de France. Bij Maarten Vangramberen vertelt hij in Vive le Vélo dat hij ook wat gefrustreerd is door het uitblijven van die ritzege. "Koersen doe je om te winnen."

Na een hele dag in de aanval mocht Wout van Aert in Vive le Vélo nog aanschuiven bij Maarten Vangramberen om zijn verhaal van de dag te doen "Ik mocht voor de ritzege vechten, maar het was een andere Wout die ermee ging lopen." Van Aert eindigde net als in rit 2 op plaats 2. "Ik mag blij zijn met hoe mijn benen waren. De dag na de eerste rustdag was eigenlijk de enige rit waar ik me niet voelde zoals ik me wou voelen. Verder was ik altijd op niveau." "Meestal pak ik dan hier of daar een ritzege mee en nu grijp ik er naast. Dat is frustrerend. Je goed voelen is één iets, maar koersen doe je om te winnen. Er komen nog 6 kansen", zegt hij met de glimlach. Zes kansen op die 10e ritzege in de Tour.

Ik was kwaad op mezelf en ik moest nog één keer terug naar voren. Wout van Aert over actie op Joux-Plane

Als hij niet voor de ritzege gaat, dan beult Van Aert zich wel af voor Jonas Vingegaard. Zo was er zaterdag een opmerkelijk beeld op de Joux-Plane. Van Aert moest lossen, maar keerde even later toch weer terug om nog een kopbeurt te doen. "Ik was in eerste instantie wat kwaad op mezelf omdat ik weet wat de bedoeling was van Majka. Hij wou Wilco en mij lossen én een versnelling plaatsen. Wij denken dat Jonas baat heeft bij een hoog en strak tempo en Pogacar werkt liever met stroomstoten."

"Ik liet het even lopen. Ik was nog maar 30 seconden aan het lostrappen toen ik mijn oortje hoorde dat de snelheid weer aan het zakken was. Ik was zo kwaad op mezelf dat ik niet langer had geprobeerd dat ik nog één keer terug naar voren moest."

"Ik had al grotere verschillen verwacht"

Ook Wout van Aert had de strijd om geel niet zo extreem spannend verwacht. "Het is ondertussen zelfs een mentale strijd geworden als je ziet hoe dicht die mannen bij elkaar aanleunen." Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar geven elkaar al 2 weken nauwelijks een duimbreed toe. Het verschil tussen de twee kemphanen bedraagt na 15 ritten amper 10 seconden.

"Zelfs voor ons is het elke dag weer verbazingwekkend als we na de rit naar de beelden kijken. Ergens moet het beslist worden en het hoofd speelt daar een heel belangrijke rol in", gaat hij verder.

Ik ga ervan uit dat er zeker in de tijdrit wel een verschil zal zijn. Wout van Aert

"Waar de beslissing dan moet vallen? Ik had dit weekend eigenlijk al grotere verschillen verwacht", verklapt Van Aert.



"Maar dinsdag en woensdag is er een zwaar tweeluik met die tijdrit en de etappe over de Col de la Loze. Ik ga ervan uit dat er zeker in de tijdrit wel een verschil zal zijn", besluit onze landgenoot.



Het wordt in spanning afwachten in wiens voordeel de beslissing dan uiteindelijk zal vallen.

