Jonas Vingegaard over Vuelta: "Geen hoogtestage, 3 ronden in 1 seizoen is groot doel van de ploeg"

Gisteren bracht Vingegaard nog een bezoekje aan Wout van Aert . "In Parijs hadden we een speciale trui, maar hij was er niet. We hadden Wout graag bij ons gehad, maar gelukkig was hij thuis bij zijn tweede zoon. En ik wilde hem die trui geven."

"Het is zeker hectisch", vertelde een zichtbaar vermoeide Vingegaard aan onze reporter. "Maar het is fijn dat zoveel mensen met mij deze eindzege willen vieren. Ik geniet er ook wel van."

Gisteren een criterium, vandaag een dagje in de Efteling en een feestje in het performance center van zijn ploeg Team Jumbo - Visma . Jonas Vingegaard heeft nauwelijks tijd om op adem te komen.

Pas eind deze week zal Vingegaard zich wellicht even kunnen afsluiten. "Vanaf vrijdag reken ik op een paar dagen om me te kunnen ontspannen. Als ik er klaar voor ben, dan focus ik me weer op trainen en op de Vuelta."

Hoe zal zijn voorbereiding eruit zien? "Dat weet ik nog niet. Ik ga niet op hoogtestage. Dat zou te veel zijn. Ik probeer gewoon thuis te trainen."

Wordt de dubbel Tour-Vuelta een uitdaging of een experiment? "Beide zaken. Ik wil aftasten hoe ik me voel in een tweede grote ronde en het is ook een challenge."

"We zijn in onze ploeg met twee leiders en we moeten alles nog bekijken. We willen winnen als team. De 3 grote rondes in 1 seizoen winnen is een heel groot doel van deze ploeg."

"Wie onze rivalen worden? Zeker Remco Evenepoel. Hij is een van de beste renners en heeft vorig jaar al de Vuelta gewonnen. Uiteraard is hij een grote concurrent."