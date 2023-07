Veel vragen over Jonas Vingegaard in de Vuelta: "Maar zelfs met 10 % vormverlies doet hij mee voor de knikkers"

De Ronde van Frankrijk is nog maar net neergelegd of daar duikt de Ronde van Spanje al op. Het startschot wordt pas over een maand gegeven, op 26 augustus, maar door de deelname van Jonas Vingegaard wordt de Vuelta nog wat aantrekkelijker gemaakt. Onze commentatoren stonden gisteren in Parijs al stil bij wat de Deense deelname betekent voor onder meer Remco Evenepoel.

De deelname van Vingegaard aan de Vuelta is voor mij een enorme verrassing. Christophe Vandegoor

"Voor mij was dat bericht een enorme verrassing", reageert radiocommentator Christophe Vandegoor. "Maar Jumbo-Visma zal dat wel al veel langer hebben vastgelegd." Dat bevestigde CEO Richard Plugge ook: het plan werd al eind vorig jaar uitgetekend. "Maar in welke rol zal hij gaan?", vraagt Vandegoor zich af. "Is dat in dienst van Roglic? Doen ze zoals vorig jaar toen ze Tadej Pogacar met hun tweetand in de val hebben gelokt? Vooraf zeiden ze niet wie de kopman zou zijn." "Speelt de vermoeidheid na de Tour ook een rol? Ik vermoed dat hij in de maand tussen het einde van de Tour en het begin van de Vuelta niet op hoogtestage kan gaan, Roglic is dat nu wel aan het doen. Er zijn veel vragen."

Het duo wordt herenigd in de Vuelta.

"Zelfs als Vingegaard 10 procent van zijn vorm verliest, doet hij nog mee voor de knikkers"

"Alles staat of valt met de afspraken die Jumbo-Visma gemaakt heeft", analyseert Serge Pauwels. "De Vuelta zal altijd een optie geweest zijn voor Vingegaard, dat beslis je niet zomaar." "Maar Roglic heeft de Tour links laten liggen om niet in het vaarwater van Vingegaard te geraken. En Roglic mikt nu op de Vuelta. Hoe verdelen ze het dan?" "Het staat evenwel vast dat Vingegaard momenteel zo'n hoog niveau haalt. Zelfs als hij 5 à 10 procent van zijn conditie verliest, dan doet hij nog mee voor de knikkers."

Het niet uitgesproken grote doel van Jumbo-Visma lijkt me het winnen van de 3 grote rondes in 1 jaar. Serge Pauwels

De assistent-bondscoach ziet nog een uitdaging bij de Nederlanders. "Ze hebben dit seizoen al 2 van de 3 grote rondes gewonnen en ze gaan met hun 2 kleppers naar Spanje." "Het niet uitgesproken grote doel lijkt me dan het winnen van de 3 grote rondes in 1 jaar. Bij Team Sky was dat ook altijd een droom, maar dat is niet gelukt. Het is dus uniek en het zou heel knap zijn als ze daarin slagen." Een van de concurrenten wordt Evenepoel. "Zijn ploeg krijgt nu een nog belangrijkere rol. Op wie reageren de helpers als er wordt aangevallen?" "In de Vuelta van vorig jaar dicteerde Evenepoel bergop zelf. Hij kon zijn wil opleggen, maar met dat duo wordt dat net iets anders." "Zeker met het scenario van de Col du Granon van vorig jaar in het achterhoofd." Roglic en Vingegaard vielen toen elk om beurt aan tot Pogacar helemaal tureluurs was. "Ik lees dat hij als kopman gaat en niet als knecht", legt José De Cauwer de discussie neer. "Hij zou kunnen zeggen: "Ik heb de Tour gewonnen en ik probeer Roglic aan de zege te helpen." Terwijl hij dan tegelijk denkt: "Ik probeer toch zelf te winnen." Maar hij spreekt het uit. Knechten zal dus pas in tweede instantie gebeuren."

Boonen: "Ik denk dat het een experiment is"