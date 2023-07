Jonas Vingegaard rijdt de Vuelta tegen Remco Evenepoel: "Tot in Barcelona"

"Tot ziens in Barcelona voor de Vuelta", verraste Jonas Vingegaard de journalist van Marca vanochtend in het hotel waar Team Jumbo - Visma de nacht doorbracht voor de slotrit vandaag richting Parijs.



Een weinig later bevestigde Jumbo-Visma het verrassende nieuws. Tot nu was enkel bekend dat het Nederlandse team Primoz Roglic zou uitspelen als kopman voor de Ronde van Spanje, die op zaterdag 26 augustus in Barcelona van start gaat.



Roglic won de Vuelta drie jaar op een rij, tot Remco Evenepoel vorig jaar die reeks doorbrak. Na zijn corona-opgave in de Giro koos Evenepoel ervoor om zijn titel in de Vuelta te verdedigen.



Ook Geraint Thomas, de tweede van de Giro dit jaar achter Roglic en de derde van de Tour vorig jaar, doet mee, net als Enric Mas en Juan Ayuso, de tweede en derde op het Vuelta-podium met Evenepoel. Met Vingegaard wordt het lijstje uitdagers voor Evenepoel almaar groter.



Vingegaard reed 1 keer eerder in Spanje: in 2020 eindigde hij 46e.



Jumbo-Visma heeft zo nog een extra ijzer in het vuur om naast de Giro en de Tour ook de Vuelta te winnen. De drie grote rondes in één jaar, dat is nog geen enkele ploeg gelukt.