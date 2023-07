Remco Evenepoel verdedigt dan toch zijn titel in de Vuelta: "Ik kijk ernaar uit"

De Giro draaide door een coronabesmetting uit op een ontgoocheling, de Tour kwam te vroeg... De Vuelta dan maar!

Na het veroveren van de Belgische titel gaf Remco Evenepoel al toe dat deelnemen aan de Vuelta een optie was, op voorwaarde dat hij "op topniveau" is.

Op hoogtestage in de Italiaanse bergen moest het antwoord op die vraag volgen. En Evenepoel blijkt in topvorm te zijn, want de wereldkampioen zakt na het WK in Glasgow af naar Barcelona voor de Vuelta.

"Jullie moeten zich geen zorgen meer maken, want ik ga terug naar de Vuelta om mijn titel te verdedigen", vertelt hij in een filmpje van Soudal-Quick Step.

"Ik kijk ernaar uit", voegt hij eraan toe op Instagram.

Voor de Vuelta rijdt Evenepoel de Clasica San Sebastian (29 juli), die hij twee keer eerder won, en verdedigt hij zijn wereldtitel in Glasgow (6 augustus).

De wereldkampioen krijgt in de Vuelta het gezelschap van sprinter Tim Merlier. Ook Louis Vervaeke wordt aan de start verwacht. Ilan Van Wilder start waarschijnlijk niet in Barcelona, want hij gaat zijn eigen kans in de Ronde van Polen (29 juli-4 augustus).