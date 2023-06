Uitblazen, hoogtestage en beslissen over Vuelta: "Heeft weinig zin zonder mijn beste vorm"

Met een wereldkampioenenpetje en zijn Belgische driekleur verscheen hij in onze studio: Remco Evenepoel is minstens tot 6 augustus eigenaar van 2 van de mooiste truien in het peloton.

Hij rondde in Izegem zijn lang eerste seizoensdeel af. "Ik ga er nu een paar dagen tussenuit", deelde hij zijn plannen.

"Het is niet makkelijk geweest, nadat ik was uitgevallen in de Giro. Ik zal niet zeggen dat ik in de Ronde van Zwitserland op de sukkel was, maar het was een jojo: een dag goed, een dag minder, een dag goed."

"Donderdag had ik pech in de tijdrit en nu is er weer een hoogtepunt. Het zijn de laatste 2 maanden veel ups en downs geweest. Er nu even tussenuit gaan, dat kan geen kwaad. Naar waar? Dat zeg ik niet", lachte hij.