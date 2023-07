Alles op Evenepoel: Soudal-Quick Step laat Tim Merlier dan toch thuis van Vuelta

"Tim zei dat hij er zelf geen probleem mee had om eventueel een ander programma te rijden, met onder meer de Benelux Tour - waar misschien zelfs meer sprints zullen zijn dan in Spanje - en enkele eendagskoersen."

"Remco heeft heel duidelijk gezegd dat hij geen probleem had met Tim erbij. Maar deze week hebben we tijdens de rustdag van de Tour samengezeten in San Pellegrino, waar het team op hoogtestage is."

De ploeg van Patrick Lefevere kiest in Spanje resoluut voor een team in functie van Remco Evenepoel. Merlier valt daarom uit de boot. Patrick Lefevere gaf woensdag tekst en uitleg bij die keuze.

Fabio Jakobsen naar de Tour, Tim Merlier naar de Vuelta. Dat plan had Soudal-Quick Step uitgestippeld voor zijn twee spurtbommen. Maar nu Remco Evenepoel dan toch zijn titel in de Ronde van Spanje gaat verdedigen, zijn de kaarten herschud.

Tim wou de Vuelta rijden, maar hij is een brave jongen. Winnen is winnen voor hem: of dat nu in de Vuelta of in de Benelux Tour is.

Nochtans hadden beide agenda's in Spanje wel gerijmd kunnen worden, zegt Lefevere. "In een grote ronde worden de leiders ook altijd naar voren geloodst tot op drie kilometer van de streep. Zo kon Tim ook mee naar voren gebracht worden en had Bert Van Lerberghe de lead-out kunnen doen."



"Maar uiteindelijk, na overleg met Tim zelf, hebben we besloten om het niet te doen en hem een ander programma te geven. Of dit nu een tactisch voordeel kan opleveren? Als iedereen goed is, moet dit een voordeel zijn, ja."



Blijft Merlier nu teleurgesteld achter of was het een gewillige keuze? "Tim wou de Vuelta rijden, maar hij is een brave jongen en zei dat hij zich zou neerleggen bij de beslissing van de ploeg. Winnen is winnen: of dat nu een rit in de Vuelta of een rit in de Benelux Tour is."