Kan Evenepoel optornen tegen Vingegaard in de Vuelta? "Het zal hem alleen maar méér motiveren"

"Dit zou een mogelijke eindzege van Remco nog meer prestige geven"

Is die mededeling van Vingegaard dan iets waar Evenepoel van geschrokken zal zijn? "Als je een wereldtopper bent, wordt er toch van je verwacht dat je iedereen kan verslaan", zegt Stijn Steels, die met Evenepoel samenreed bij Quick Step.

"Remco kennende zal het hem alleen maar nog meer motivatie geven, want nu kan hij iedereen kloppen. Het zou een mogelijke eindzege nog meer prestige geven."

Maar wat zijn nu zijn kansen, nu Vingegaard er is bijgekomen? "Puur qua klasse is Vingegaard momenteel bijna onklopbaar als het over een koers van 3 weken gaat. Als hij zich tenminste optimaal kan voorbereiden. Maar zoals ik al zei: ik denk niet dat hij 100% kan zijn. Als Vingegaard maar 95% is, denk ik dat ze elkaar waard zullen zijn."

"Je zal ook 3 weken op topniveau moeten zijn, als je deze Vuelta wil winnen. Het parcours is heel lastig, er zijn zeker 12 ritten waar de toppers "wakker moeten zijn". Daarom geef ik Remco een kans."

(lees voort onder de foto)