Tweeling Lucas en Sacha Coenen (16), de Belgische toekomst in de motorcross: "Grote droom is om naar de VS te gaan"

Motorcross leeft op in België. De 16-jarige broers Lucas en Sacha Coenen doen op hun erg jonge leeftijd al volop mee aan de top van de MX2. Lucas won zelfs al de Grote Prijs van Indonesië.

De broers dromen samen van veel meer dan de MX2. "Onze grote droom is om naar de VS te gaan en daar de beste te zijn. Voor de motorcross is alles beter daar", klinkt het in koor.

Grote woorden, maar niet onrealistisch volgens legende Stefan Everts. "Lucas is de beste van de twee, Sacha is nog een beetje kleiner. Hij moet nog wat groeien, maar rijdt ook goed. Lucas is groter en heeft al veel laten zien dit jaar. Hij is een beetje de rookie van het jaar."

5-voudig wereldkampioen Joël Smets bevestigt: "Ze zijn sterk voor hun leeftijd en hebben een geweldige gedrevenheid, ambitie en doorzettingsvermogen. Dat zijn allemaal aspecten die in topsport superbelangrijk zijn."

Ook Antonio Cairoli, die 9 wereldtitels achter zijn naam heeft staan, gelooft in de tweeling: "Je ziet niet vaak dat jongens van die leeftijd meestrijden voor het podium. Het ziet er naar uit dat ze een groot potentieel hebben en dat binnenkort zullen tonen."

Op de GP in Lommel moesten beide broers nog Jago Geerts voor zich dulden. Geerts won beide reeksen en dus ook de GP. Lucas Coenen werd 2e, Sacha 16e.