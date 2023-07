Jago Geerts mengt zich weer helemaal in WK-debat na winst in Lommel

Belgen boven in Lommel, zoveel was duidelijk vanmiddag. Jago Geerts heerste in het Lommelse zand en won beide reeksen, telkens met Lucas Coenen in zijn zog.

Geerts deed bovendien een uitstekende zaak in de WK-stand, want WK-leider Andrea Adamo liet een steek vallen. De Italiaan werd nog 4e in de 1e reeks, maar moest in reeks 2 vrede nemen met de 13e stek. In de WK staat nadert onze landgenoot zo tot op 13 punten van Adamo.