Stefan Everts hoopt op een podiumplek voor zoon Liam in Lommel: "Heel moeilijk voor mij om papa te zijn"

Stefan Everts - die zich naar eigen zeggen oké, maar niet top voelt - kijkt enorm uit naar een GP voor eigen publiek.



"Lommel is het hoogtepunt van het motorcross-seizoen in België. We hebben daarnaast ook nog de cross in Keiheuvel, maar daarmee hebben we het gehad. Natuurlijk is dit hét hoogtepunt", vertelt de 10-voudige wereldkampioen.

In Lommel wordt alles in het werk gesteld om Liam Everts naar een grootse prestatie te stuwen. 600 fans zullen in een speciale Liamski-tribune zetelen.

"We zijn daar vorig jaar al mee gestart, maar hebben die capaciteit nu verdubbeld. 600 mensen zullen Liam vanuit die tribune aanmoedigen. Hopelijk gaat hij het goed doen."

Maar ook al giert de adrenaline al door het lijf van vader Stefan, Liam zelf blijft er ijzig kalm onder.

"Zelfs iets té kalm", oordeelt Stefan.

"Liam is 18 en er nog pril in die zaken. Liam wil zich volledig focussen op het rijden. Maar er zijn veel dingen die erbij horen. Dat moet hij nog leren."