Liam Everts (18) verlengt voor meerdere jaren bij het KTM-team

Liam Everts heeft een contractverlenging van meerdere jaren ondertekend bij Red Bull KTM Factory Racing.

In een reactie zegt hij dat hij bij KTM "een thuis heeft gevonden". "Ik werk heel goed samen met het team en timmer aan mijn weg naar de top. We hebben dit jaar goeie progressie gemaakt en een GP winnen was meer dan ik verwachtte."

"Ik wil meer van dit. Ik wilde voort in het oranje en kijk nu uit naar nog enkele seizoenen samen."

De zoon van 10-voudig wereldkampioen Stefan Everts rijdt zijn tweede volledig seizoen in de MX2. Vorig jaar miste hij door een blessure de seizoensstart en werd uiteindelijk 10e.

Dit seizoen staat Liam Everts voorlopig 5e in het kampioenschap. Vorige maand won hij in het Duitsland zijn eerste GP.