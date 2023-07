CEO Jumbo-Visma: "Grootste uitdaging is hoe we onszelf kunnen verbeteren"

Voor het tweede jaar op een rij palmt Jumbo-Visma Parijs in met de gele trui. Jonas Vingegaard wint ook in 2023 de Tour de France, alweer na "een strak plan" bij de Nederlandse ploeg. CEO Richard Plugge blikt terug en kijkt ook al naar de Vuelta van eind augustus.

"Jeetje." CEO Richard Plugge heeft geen pasklaar antwoord op de vraag wat het verschil is tussen de eindzege van vorig jaar en dit jaar. "Vorig jaar was de eerste keer en dat was met een plan waar we jaren naartoe hadden gewerkt. Nu is het misschien mooier om een tweede keer te winnen, maar je weet wat je kan verwachten." "Het strakke plan van ons rolde zich uit zoals verwacht en misschien was ikzelf nu wat rustiger. Vorig jaar was ik zeer zenuwachtig." "We winnen ook het ploegenklassement en dat past zo bij ons. We propageren samen winnen en we willen alles voor elkaar over hebben." Deze Tour was geen blauwdruk van vorig jaar. "We moesten het anders aanpakken door het parcours en Primoz (Roglic) wilde ook graag naar de Giro. En iedereen heeft zich 100 procent gegeven voor dat plan." "Dat Wout van Aert geen rit gewonnen heeft? Dat is jammer. We hebben er alles aan gedaan, hij ook." "Maar ritwinst in de Tour komt niet zomaar op bestelling. En donderdag heeft hij met de geboorte van zijn tweede zoon de allermooiste prijs gewonnen."

Jonas Vingegaard wint voor de tweede keer de Tour.

"Neen, er zijn geen twijfels geweest in deze Tour", zegt de CEO stellig. "We wisten dat het op de Col de la Loze moest gebeuren en zo is het ook gegaan." Eindwinnaar Jonas Vingegaard is blijkbaar hongerig. Hij trekt door en gaat naar de Vuelta. "We maken een plan in de winter. Wij praten heel veel en bij de ploegenvoorstelling eind december hebben we alles rond." "We houden ons dan vast aan dat plan en daarin stond dat Jonas naar de Vuelta zou gaan. Natuurlijk moet je zien hoe hij zich straks voelt, maar normaal gaat hij naar Spanje, met Primoz Roglic." "Dat Remco Evenepoel er ook zal rijden? Er is een sterke generatie tegen wie we moeten vechten. We denken dat we een grote kans hebben en op de tegenstand hebben we geen invloed."

Jumbo-Visma stapelt de successen op. Sportief directeur Merijn Zeeman zei het gisteren nog: "We mogen niet in slaap vallen." CEO Richard Plugge bevestigt met een antwoord dat de concurrentie misschien angst zal inboezemen. "Onze grootste uitdaging is hoe we onszelf kunnen blijven verbeteren. Ik wil hiermee niet arrogant zijn, maar we moeten kijken wat we beter kunnen doen om voor de concurrentie te blijven." Misschien kan Plugge vanavond in Parijs een pintje drinken met Marc Madiot? Het zit er bovenarms op tussen beide ploegbazen na insinuaties. "Het was alsof de Franse revolutie was uitgebroken", haalt Plugge zijn schouders op. "Ze moeten het zelf weten."