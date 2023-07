Sepp Kuss likt zijn wonden na valpartij en tuimelt uit de top 10

Het ongeluk schuilt in een klein hoekje, ook in deze Tour. Carlos Rodriguez Cano schoof tijdens de afdaling van de Ballon d'Alsace onderuit en sleurde Sepp Kuss mee in zijn val.

De Amerikaan liep daarbij wonden aan zijn gezicht op en had net als Rodriguez verzorging nodig. Het vervolg liep wel anders voor beide renners. Rodriguez kon zich weer een weg naar voren banen, terwijl Kuss moest lossen.



Het begin van een lange lijdensweg voor de Amerikaan. Met bebloed gezicht finishte hij uiteindelijk op ruim 20 minuten van ritwinnaar Tadej Pogacar. Kuss tuimelt zo op de valreep van de 9e naar de 12e plaats in de algemene stand.

Kuss werd meteen na de finish weggeleid naar de radiologietruck van organisator ASO. Daar werden geen breuken vastgesteld, de wonden in zijn gezicht moesten wel gehecht worden.

De schade valt dus al bij al mee. Bij Jumbo-Visma kwamen ze wel met de schrik vrij, zo getuigde ploegleider Grischa Niermann bij onze collega's van Wielerflits.

"Zo'n val kan natuurlijk altijd gebeuren. Het had net zo goed Jonas kunnen zijn en dan was alles om zeep geweest. Het was behoorlijk stressvol in de auto tot de voet van de laatste klim."

"Kuss werd meteen na de val gelost, hij had een grote wonde aan oog en zijn gezicht. Ik denk niet dat hij een leuke dag gehad heeft."