Victor Campenaerts niet beloond voor krachttoer: "Jammer dat we het niet konden afronden"

Met twee in de vlucht van de dag, onverhoopt mogen sprinten voor de ritzege en uiteindelijk toch met lege handen achterblijven. Het was balen voor Lotto-Dstny. Ondanks indrukwekkend werk van Victor Campenaerts kon Pascal Eenkhoorn de kers niet op de taart zetten. "Ik heb geprobeerd om voor een sprint te zorgen, maar kwam te vroeg op kop", zegt Campenaerts.

"Sorry man, merci." Pascal Eenkhoorn kwam zich verontschuldigen bij Victor Campenaerts tijdens zijn interview bij Chris Picavet. Het duo kleurde mee de vlucht van de dag, maar de Nederlander kon het kopwerk van zijn Belgische ploegmaat uiteindelijk niet afronden. "Op die vlakke stukken en de dalende lijn op het einde kan ik smoorhard rijden", doet Campenaerts het verhaal van de spannende slotfase. "Pascal heeft de oversteek moeten maken en daar veel krachten mee verspeeld, maar hij heeft ook een goede sprint." "Ik heb gewoon geprobeerd om ervoor te zorgen dat het een sprint was. Ik kwam te vroeg op kop en ben gewoon beginnen te geven, maar op 500 meter van de finish moest ik gaan zitten." "Ik hoopte dat Abrahamsen of Asgreen stress zouden hebben en vroeg zouden aangaan. Dat deden ze niet en dat was de dood van Pascal zijn mogelijke overwinning."

Ik kwam te vroeg op kop en ben gewoon beginnen te geven, maar op 500 meter van de finish moest ik gaan zitten. Victor Campenaerts

"Laten zien waartoe we als procontinentale ploeg in staat zijn"

Campenaerts sprong al van bij de start mee in de aanval met Kasper Asgreen en Jonas Abrahamsen. Toen Pascal Eenkhoorn in de tegenvaanval ging en in zijn ééntje de kloof niet kon dichten, liet Campenaerts zich uitzakken om zijn ploegmaat naar de kopgroep te loodsen. "Ik denk dat we het goed aangepakt hebben. We hadden beslist dat er iemand moest mee zijn in eender welke ontsnapping. Als er minder dan vier koplopers waren, dan zouden we heel traag rijden om het gat klein te houden en halfweg koers mannen te sturen die overspringen." "Het was niet de bedoeling dat het alleen was, maar Pascal kwam dan alleen. Er was even een miscommunicatie, hij heeft er wat lang tussen gehangen."

We hebben van iets onmogelijks het mogelijke gemaakt. Jammer genoeg hebben we het niet afgerond. Victor Campenaerts

"Daarna kwam de snelheid erin en kwam ik echt goed onder stoom. Het was duidelijk dat we moesten blijven rijden om het peloton af te houden. Dat lukte ook, jammer genoeg gaat de concurrent met de prijs lopen."



Campenaerts krijgt wel een troostprijs voor zijn inspanningen: de Prijs van de Strijdlust. "In de Tour naar het podium mogen gaan is niet evident. Het is wel verdiend, ik had het raar gevonden als het naar iemand anders was gegaan."



"Maar we rijden natuurlijk om de koers te winnen. We laten als procontinentale ploeg zien dat we daartoe in staat zijn. We hebben de koers in handen genomen. We hebben van iets "onmogelijks" het "mogelijke" gemaakt. Jammer genoeg hebben we het niet afgerond."

Eenkhoorn: "Campie is eigenlijk knettergek"

Pascal Eenkhoorn baalde van de gemiste kans, maar kon zich ook neerleggen bij de nederlaag. "Kasper is geen pannenkoek, als je zijn palmares ziet.Hij reed een heel sterke sprint en is de verdiende winnaar. Hij was ook heel sterk." Eenkhoorn vond het vooral jammer dat hij het werk van ploegmaat Campenaerts niet kon bekronen. "Ik zei op 3 km van het einde dat ik een all out voor hem wou doen. Ik dacht dat we gegrepen zouden worden." "Maar uiteindelijk reed hij echt zo hard. Ik liet in de laatste kilometer perfect het gat, zodat ik in laatste positie zat. Wetende dat Asgreen wellicht de snelste was. In de sprint was het man tegen man." Lotto-Dstny reed zich in de kijker, maar blijft wel weer met lege handen achter. "Het is gewoon kut. We rijden allebei om te winnen, een tweede plaats is net niet goed genoeg." De vlucht leek ten dode opgeschreven, maar toch hielden de aanvallers stand. "Dat is het mooie aan wielrennen. Campie is eigenlijk knettergek, maar we gingen er gewoon vol voor. In de laatste etappe in Parijs gaan we het ook zeker proberen."

Tour de France klassement algemeen

punten

berg

jongeren

ploeg

combat naam ploeg resultaat 1 Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jumbo - Visma Jumbo - Visma 72:04:39 2 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates +7:35 3 Adam Yates Adam Yates UAE Team Emirates UAE Team Emirates +10:45 4 Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +12:01 5 Simon Yates Simon Yates Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla +12:19 6 Pello Bilbao Pello Bilbao Bahrain Victorious Bahrain Victorious +12:50 7 Jai Hindley Jai Hindley BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe +13:50 8 Felix Gall Felix Gall AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team +16:11 9 Sepp Kuss Sepp Kuss Jumbo - Visma Jumbo - Visma +16:49 10 David Gaudu David Gaudu Groupama - FDJ Groupama - FDJ +17:57 meer tonen naam ploeg punten 1 Jasper Philipsen Jasper Philipsen Alpecin - Deceuninck Alpecin - Deceuninck 352 2 Mads Pedersen Mads Pedersen Lidl - Trek Lidl - Trek 202 3 Bryan Coquard Bryan Coquard Cofidis Cofidis 188 4 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates 146 5 Jordi Meeus Jordi Meeus BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe 117 6 Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jumbo - Visma Jumbo - Visma 107 7 Kasper Asgreen Kasper Asgreen Soudal - Quick-Step Soudal - Quick-Step 95 8 Pello Bilbao Pello Bilbao Bahrain Victorious Bahrain Victorious 95 9 Dylan Groenewegen Dylan Groenewegen Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla 92 10 Biniam Girmay Biniam Girmay Intermarché - Circus - Wanty Intermarché - Circus - Wanty 90 meer tonen naam ploeg punten 1 Giulio Ciccone Giulio Ciccone Lidl - Trek Lidl - Trek 88 2 Felix Gall Felix Gall AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team 82 3 Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Jumbo - Visma Jumbo - Visma 81 4 Neilson Powless Neilson Powless EF Education - EasyPost EF Education - EasyPost 58 5 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates 49 6 Simon Yates Simon Yates Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla 40 7 Tobias Johannessen Tobias Johannessen Uno-X Pro Cycling Team Uno-X Pro Cycling Team 38 8 Jai Hindley Jai Hindley BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe 31 9 Michal Kwiatkowski Michal Kwiatkowski INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers 30 10 Michael Woods Michael Woods Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 28 meer tonen naam ploeg resultaat 1 Tadej Pogacar Tadej Pogacar UAE Team Emirates UAE Team Emirates 72:12:14 2 Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +4:26 3 Felix Gall Felix Gall AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team +8:36 4 Tom Pidcock Tom Pidcock INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +50:13 5 Mattias Skjelmose Mattias Skjelmose Lidl - Trek Lidl - Trek +1:47:09 6 Mathieu Burgaudeau Mathieu Burgaudeau TotalEnergies TotalEnergies +1:54:15 7 Tobias Johannessen Tobias Johannessen Uno-X Pro Cycling Team Uno-X Pro Cycling Team +2:04:02 8 Clément Champoussin Clément Champoussin Team Arkéa - Samsic Team Arkéa - Samsic +2:38:01 9 Matt Dinham Matt Dinham Team dsm-firmenich Team dsm-firmenich +2:51:28 10 Maxim Van Gils Maxim Van Gils Lotto - Dstny Lotto - Dstny +2:57:32 meer tonen naam ploeg resultaat 1 Jumbo - Visma Jumbo - Visma Jumbo - Visma Jumbo - Visma 217:05:34 2 UAE Team Emirates UAE Team Emirates UAE Team Emirates UAE Team Emirates +15:15 3 INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers INEOS Grenadiers +20:56 4 Bahrain Victorious Bahrain Victorious Bahrain Victorious Bahrain Victorious +42:48 5 Groupama - FDJ Groupama - FDJ Groupama - FDJ Groupama - FDJ +47:47 6 AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team AG2R - Citroën Team +1:53:23 7 BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe BORA - hansgrohe +1:53:23 8 Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla Team Jayco - AlUla +3:12:59 9 Movistar Team Movistar Team Movistar Team Movistar Team +4:01:52 10 Cofidis Cofidis Cofidis Cofidis +4:27:12 meer tonen naam ploeg punten 1 Victor Campenaerts Victor Campenaerts Lotto - Dstny Lotto - Dstny