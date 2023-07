Victor Campenaerts onthult zijn ontsnappingstruc: "Woefen"

Victor Campenaerts maakte zowel in de etappe naar Laruns als naar de Puy de Dôme deel uit van de juiste ontsnapping. Maxim Van Gils liet vallen dat Campenaerts hier een truc voor heeft: "Woefen". Maar wat is woefen?

"Veel mensen vragen mij waarom ik een hond heb op mijn stuur. Dat is omdat ik dan zin heb om te 'woefen'", zegt Campenaerts schalks.

"Woefen is een inspanning doen van tussen de 30 seconden en 1 minuut waarbij je all in gaat."

Zondag deed Campenaerts dat door een beetje gebruik te maken van de motoren. "Het is een beetje een running joke om te zien of dat lukt of niet. Van Aert had al getoond dat het zo kan en ik wou dat ook eens laten zien."

Het is in ieder geval opmerkelijk dat Campenaerts er vaak de bergritten uitpikt om aan te vallen. "Ik rijd zeer goed bergop en dat is omdat ik daar op ingezet heb. Bij de rit naar de Puy de Dôme wist ik wel dat ik kansloos zou zijn toen ik aan de voet kwam, omdat het niet gelukt was om weg te rijden. Vandaag heb ik een nieuwe kans, donderdag ook."