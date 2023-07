Maxim Van Gils botst met vrachtwagen tijdens trainingsritje op rustdag, maar kan dinsdag starten

Wat een aangenaam trainingsritje moest worden op de rustdag, is veranderd in een stevige opdoffer voor Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). De jonge Belg botste op een kleine vrachtwagen die bruusk remde en werd overgebracht naar het ziekenhuis met pijn aan de schouder. "Er is geen sprake van breuken, hij kan starten in de tijdrit."