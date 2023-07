Maxim Van Gils eindigt tweede op de Grand Colombier: "Maar dit is een dubbel gevoel"

"Maar Bettiol begon heel snel aan de slotklim. Dat was even doorbijten en dan de hele tijd volle bak naar boven."

"Ik probeerde mij zo veel mogelijk te sparen achter Jasper Stuyven, want hij is een slimme en ervaren renner. Als ik daarachter zou blijven, zou ik niet te veel krachten verspelen", gaat de klimmer verder.

"Ik was echt kapot", begon Van Gils zijn verhaal. "Het was een korte rit, maar het ging heel de dag rap."

"Kwiatkowski versnelde, maar op dat moment kon ik maar 1 tempo rijden. Het is duidelijk dat hij sterker was."



"Een dubbel gevoel eigenlijk", stelt hij. "Als Kwiatkowski niet mee is, win ik misschien. Maar dan kon er ook iemand anders mee geweest zijn."

Van Gils kon nog nipt de klassementsmannen voorblijven aan de streep. "Ik hoorde in mijn oortje dat ze eraan kwamen", zei hij daarover. "Ik was even bang, maar wist dat ik kon voorblijven als ik genoeg vermogen duwde."

Met de prestatie van vandaag bewijst Van Gils ook dat hij volledig hersteld is van zijn val eerder in deze Tour. "Het was eerst wat zoeken na die val, maar ik denk dat ik gisteren en vandaag wel bewees dat mijn Tour best oké gaat."

"Ik hou van de Alpen en zal zien wat de benen de komende dagen geven", besluit hij.