Maxim Van Gils buigt voor Michal Kwiatkowski, Tadej Pogacar pakt 8 seconden na late explosie

clock 17:15 17 uur 15. Pogacar pakt 8 seconden terug. Vingegaard komt uiteindelijk op 4 seconden van Pogacar boven. Het verschil in het klassement is nog 9 tellen tussen de twee kemphanen. . Pogacar pakt 8 seconden terug Vingegaard komt uiteindelijk op 4 seconden van Pogacar boven. Het verschil in het klassement is nog 9 tellen tussen de twee kemphanen.

clock 17:15 17 uur 15. Extra seconden voor Pogacar. Pogacar is er nog net in geslaagd om derde te worden. Dat wil zeggen dat de Sloveen vier extra seconden pakt op Vingegaard. . Extra seconden voor Pogacar Pogacar is er nog net in geslaagd om derde te worden. Dat wil zeggen dat de Sloveen vier extra seconden pakt op Vingegaard.

clock 17:13 17 uur 13. Van Gils knap tweede. Buiten beeld wordt Van Gils knap tweede op de Grand Colombier. . Van Gils knap tweede Buiten beeld wordt Van Gils knap tweede op de Grand Colombier.

clock 17:13 17 uur 13. Vingegaard hoort het kraken in alle voegen en moet een paar meter toegeven op zijn rivaal. . Vingegaard hoort het kraken in alle voegen en moet een paar meter toegeven op zijn rivaal.

clock 17:13 17 uur 13 match afgelopen end time Kwiatkowski is binnen en daar gaat Pogacar Net op het moment dat Kwiatkowski over de finishlijn komt als ritwinnaar, gaat Pogacar ervandoor. Wat een versnelling van de Sloveen.

clock 17:12 17 uur 12. De laatste paar honderden meters nodigen wel nog uit tot een aanval. . De laatste paar honderden meters nodigen wel nog uit tot een aanval.

clock 17:12 17 uur 12. Het groepje tussen Kwiatkowski en Vingegaard en co. lijkt ook buiten schot te blijven. Dat wil zeggen dat de bonificatieseconden weg zijn. . Het groepje tussen Kwiatkowski en Vingegaard en co. lijkt ook buiten schot te blijven. Dat wil zeggen dat de bonificatieseconden weg zijn.

clock 17:12 17 uur 12. We blijven bij de favorieten toch een beetje op onze honger zitten. Renaat Schotte. We blijven bij de favorieten toch een beetje op onze honger zitten. Renaat Schotte

clock 17:12 17 uur 12. Kwiatkowski komt in het zicht van de vaste camera's. Hij weet dat het binnen is. . Kwiatkowski komt in het zicht van de vaste camera's. Hij weet dat het binnen is.

clock 17:11 17 uur 11. Yates bepaalt nu het tempo, met in zijn wiel zijn kopman. Ze komen snel dichterbij, maar voor de ritzege komen Pogacar en co. te laat. . Yates bepaalt nu het tempo, met in zijn wiel zijn kopman. Ze komen snel dichterbij, maar voor de ritzege komen Pogacar en co. te laat.

clock 17:10 Laatste km. Nog 1.000 loodzware meters en Kwiatkowski is binnen. De ritzege lijkt binnen voor de Pool. . 17 uur 10. last km Laatste km. Nog 1.000 loodzware meters en Kwiatkowski is binnen. De ritzege lijkt binnen voor de Pool.

clock 17:09 17 uur 09. Rolt Yates een lopertje uit voor Pogacar? Renaat Schotte. Rolt Yates een lopertje uit voor Pogacar? Renaat Schotte

clock 17:09 17 uur 09. In de voorlaatste kilometer worden ze gek langs de kant van de weg. Er is amper plaats om te demarreren. . In de voorlaatste kilometer worden ze gek langs de kant van de weg. Er is amper plaats om te demarreren.

clock 17:09 Ze komen dichter. Ook Pidcock en Hindley zijn nog mee met Pogacar en Vingegaard. Het groepje nadert op Kwiatkowski: 1'58". . 17 uur 09. time difference Ze komen dichter Ook Pidcock en Hindley zijn nog mee met Pogacar en Vingegaard. Het groepje nadert op Kwiatkowski: 1'58".

clock 17:08 17 uur 08. Aanval Yates! Het is niet Pogacar die ervandoor gaat, maar wel Yates. Kuss reageert en neemt de witte en de gele trui mee. . Aanval Yates! Het is niet Pogacar die ervandoor gaat, maar wel Yates. Kuss reageert en neemt de witte en de gele trui mee.

clock 17:07 17 uur 07. Een triomftocht kondigt zich aan voor Kwiatkowski. Renaat Schotte. Een triomftocht kondigt zich aan voor Kwiatkowski. Renaat Schotte

clock 17:07 17 uur 07. De rol van Grossschartner is volledig uitgespeeld. Majka draait de gaskraan volledig open voor zijn kopman. . De rol van Grossschartner is volledig uitgespeeld. Majka draait de gaskraan volledig open voor zijn kopman.

clock 17:06 Nog 3km, 2'20". Kwiatkowski is aan de laatste 3km begonnen. Die zijn nog erg zwaar, maar met een bonus van 2'20" kan het bijna niet meer misgaan voor de wereldkampioen van 2014. . 17 uur 06. time difference Nog 3km, 2'20" Kwiatkowski is aan de laatste 3km begonnen. Die zijn nog erg zwaar, maar met een bonus van 2'20" kan het bijna niet meer misgaan voor de wereldkampioen van 2014.

clock 17:05 17 uur 05. Wanneer gaat Pogacar? De trein van UAE oogt nog altijd indrukwekkend, maar is de kopman dat ook? Hij overlegt met zijn ploegmakkers, maar lijkt voorlopig niet aan een aanval te denken. . Wanneer gaat Pogacar? De trein van UAE oogt nog altijd indrukwekkend, maar is de kopman dat ook? Hij overlegt met zijn ploegmakkers, maar lijkt voorlopig niet aan een aanval te denken.

clock 17:04 17 uur 04. Op een vlakker stuk legt Kwiatkowski zich nog eens plat. Op minder dan 4km van de top lijkt hij bijna zegezeker. . Op een vlakker stuk legt Kwiatkowski zich nog eens plat. Op minder dan 4km van de top lijkt hij bijna zegezeker.

clock 17:02 1' en 2'18". Onder de boog van de laatste 5km geeft Kwiatkowski nog altijd een heel goede indruk. Hij heeft een minuut op Van Gils, Tejada en Shaw en 2'18" op de groep met Pogacar en Vingegaard. . 17 uur 02. time difference 1' en 2'18" Onder de boog van de laatste 5km geeft Kwiatkowski nog altijd een heel goede indruk. Hij heeft een minuut op Van Gils, Tejada en Shaw en 2'18" op de groep met Pogacar en Vingegaard.

clock 17:00 17 uur . Voorlopig baart de Grand Colombier een muis. Pogacar heeft nog altijd drie man voor zich op 6km van de top. . Voorlopig baart de Grand Colombier een muis. Pogacar heeft nog altijd drie man voor zich op 6km van de top.

clock 16:59 16 uur 59. Ze zijn nog met te veel in de groep met Pogacar en Vingegaard. Er moet dringend wat gebeuren. José De Cauwer. Ze zijn nog met te veel in de groep met Pogacar en Vingegaard. Er moet dringend wat gebeuren. José De Cauwer

clock 16:59 16 uur 59. Majka roept Grossschartner wat toe in de UAE-trein. Moet het rapper? . Majka roept Grossschartner wat toe in de UAE-trein. Moet het rapper?

clock 16:58 16 uur 58. Eén voor één worden de jongens die nog tussen Kwiatkowski en het "peloton" hangen opgepeuzeld. . Eén voor één worden de jongens die nog tussen Kwiatkowski en het "peloton" hangen opgepeuzeld.

clock 16:57 16 uur 57. Versnelling van Grossschartner. Op een iets steiler stuk krijgt Kwiatkowski het logischerwijs een beetje moeilijker. 2'45" geeft de chronometer aan. . Versnelling van Grossschartner Op een iets steiler stuk krijgt Kwiatkowski het logischerwijs een beetje moeilijker. 2'45" geeft de chronometer aan.

clock 16:55 3'12". Op 7km van de top houdt Kwiatkowski zijn voorsprong stabiel. Pogacar en Vingegaard zullen stevig mogen uitpakken als ze de rit nog willen winnen: 3'12". . 16 uur 55. time difference 3'12" Op 7km van de top houdt Kwiatkowski zijn voorsprong stabiel. Pogacar en Vingegaard zullen stevig mogen uitpakken als ze de rit nog willen winnen: 3'12".

clock 16:54 16 uur 54. Het is wachten op de ene oerknal. José De Cauwer. Het is wachten op de ene oerknal. José De Cauwer

clock 16:53 16 uur 53. Soler heeft zijn werk gedaan en zet zich op kant. Grossschartner neemt over, maar doet dat minder gezwind dan de Spanjaard. . Soler heeft zijn werk gedaan en zet zich op kant. Grossschartner neemt over, maar doet dat minder gezwind dan de Spanjaard.

clock 16:53 16 uur 53. Ook voor Van Baarle gaat het nu te snel. Vingegaard heeft enkel Kuss nog bij zich. . Ook voor Van Baarle gaat het nu te snel. Vingegaard heeft enkel Kuss nog bij zich.

clock 16:52 Kwiatkowski vs. peloton. Voor Van Gils lijkt er niet meer dan een mooie ereplaats in te zitten vandaag. De Pool zet de achtervolgers bijna op een minuut: 54". . 16 uur 52. time difference Kwiatkowski vs. peloton Voor Van Gils lijkt er niet meer dan een mooie ereplaats in te zitten vandaag. De Pool zet de achtervolgers bijna op een minuut: 54".

clock 16:50 16 uur 50. In zijn eentje dunt Soler de groep met Vingegaard en Pogacar stevig uit. Zo moet Bardet er genadeloos af. . In zijn eentje dunt Soler de groep met Vingegaard en Pogacar stevig uit. Zo moet Bardet er genadeloos af.

clock 16:48 36". UAE is vandaag heel sterk, maar dat is Kwiatkowski ook. Hij begint met 36 seconden voorsprong op Van Gils en co. aan de laatste 9km. . 16 uur 48. time difference 36" UAE is vandaag heel sterk, maar dat is Kwiatkowski ook. Hij begint met 36 seconden voorsprong op Van Gils en co. aan de laatste 9km.

clock 16:46 16 uur 46. Op een gemakkelijker lopend stuk schakelt Kwiatkowski nog een tandje bij. De Pool heeft duidelijk een superdag! . Op een gemakkelijker lopend stuk schakelt Kwiatkowski nog een tandje bij. De Pool heeft duidelijk een superdag!

clock 16:46 16 uur 46. Op 10km van de top heeft Kwiatkowski iets meer dan drie minuten op het peloton, waar UAE het tempo blijft bepalen met Soler. . Op 10km van de top heeft Kwiatkowski iets meer dan drie minuten op het peloton, waar UAE het tempo blijft bepalen met Soler.

clock 16:45 16 uur 45. Uit welk doosje kwam Kwiatkowski gekropen? Christophe Vandegoor. Uit welk doosje kwam Kwiatkowski gekropen? Christophe Vandegoor

clock 16:45 20 seconden voor Kwiatkowski. Van Gils heeft geprobeerd te volgen, maar het tempo van Kwiatkowski ligt te hoog. De Pool rijdt toch al 20 tellen weg van de drie achtervolgers. . 16 uur 45. time difference 20 seconden voor Kwiatkowski Van Gils heeft geprobeerd te volgen, maar het tempo van Kwiatkowski ligt te hoog. De Pool rijdt toch al 20 tellen weg van de drie achtervolgers.

clock 16:43 16 uur 43. Opvallend vroeg moet Kelderman de groep der favorieten laten rijden. Veel heeft hij vandaag niet kunnen doen voor Vingegaard. . Opvallend vroeg moet Kelderman de groep der favorieten laten rijden. Veel heeft hij vandaag niet kunnen doen voor Vingegaard.

clock 16:42 16 uur 42. Daar is Kwiatkowski ineens. Plots is Kwiatkowski helemaal voorin opgedoken. Hij gaat in één ruk op en over de drie leiders. . Daar is Kwiatkowski ineens Plots is Kwiatkowski helemaal voorin opgedoken. Hij gaat in één ruk op en over de drie leiders.

clock 16:41 3'40". Van Gils, Tejada en Shaw hebben nog 3'40" op de groep met Vingegaard en Pogacar. Bij Lotto-Dstny mogen ze dromen van de ritzege. . 16 uur 41. time difference 3'40" Van Gils, Tejada en Shaw hebben nog 3'40" op de groep met Vingegaard en Pogacar. Bij Lotto-Dstny mogen ze dromen van de ritzege.

clock 16:40 16 uur 40. Soler heeft overgenomen van Laengen. Het kost O'Connor en Bernal de kop bergop. . Soler heeft overgenomen van Laengen. Het kost O'Connor en Bernal de kop bergop.

clock 16:40 16 uur 40. Ook Kelderman is bij zijn kopman geraakt. Het is 5-4 in het voordeel van UAE. . Ook Kelderman is bij zijn kopman geraakt. Het is 5-4 in het voordeel van UAE.

clock 16:40 16 uur 40. Maxim Van Gils geeft een heel goede indruk. Renaat Schotte. Maxim Van Gils geeft een heel goede indruk. Renaat Schotte

clock 16:39 16 uur 39. 3 leiders. Van Gils voelt duidelijk zijn benen niet. Hij draait het gashendeltje volledig open en rijdt eventjes weg van Shaw en Tejada. . 3 leiders Van Gils voelt duidelijk zijn benen niet. Hij draait het gashendeltje volledig open en rijdt eventjes weg van Shaw en Tejada.

clock 16:39 16 uur 39. Van Gils is erbij. Op een bochtig stuk komen Van Gils, Shaw en Tejada bij Pacher. . Van Gils is erbij Op een bochtig stuk komen Van Gils, Shaw en Tejada bij Pacher.

clock 16:37 16 uur 37. Yates heeft dan toch een gaatje naar voren gevonden. Pogacar heeft dus nog vier ploegmakkers bij zich. . Yates heeft dan toch een gaatje naar voren gevonden. Pogacar heeft dus nog vier ploegmakkers bij zich.

clock 16:37 Sterke Pacher. Pacher rijdt voorlopig sneller bergop dan de jongens van UAE. Het verschil tussen de koploper en de groep der favorieten is 3'49". . 16 uur 37. time difference Sterke Pacher Pacher rijdt voorlopig sneller bergop dan de jongens van UAE. Het verschil tussen de koploper en de groep der favorieten is 3'49".

clock 16:36 16 uur 36. Vingegaard heeft Van Baarle en Kuss nog bij zich, Pogacar kan nog rekenen op Grossschartner, Majka en Soler. Kelderman en Yates zijn nergens te zien. . Vingegaard heeft Van Baarle en Kuss nog bij zich, Pogacar kan nog rekenen op Grossschartner, Majka en Soler. Kelderman en Yates zijn nergens te zien.

clock 16:35 16 uur 35. Tejada, Shaw en Van Gils blijven op 9 seconden als enige nog over in de achtervolging op leider Pacher. Het is nog altijd 14km klimmen. . Tejada, Shaw en Van Gils blijven op 9 seconden als enige nog over in de achtervolging op leider Pacher. Het is nog altijd 14km klimmen.

clock 16:33 16 uur 33. Ik denk toch dat de klassementsmannen voor de zege gaan strijden. Serge Pauwels. Ik denk toch dat de klassementsmannen voor de zege gaan strijden. Serge Pauwels

clock 16:33 16 uur 33. Pacher solo. Voorin is Pacher (Groupama-FDJ) voorlopig de beste klimmer. Hij heeft 10 tellen op een groepje met Van Gils, Shaw, Bettiol en Tejada. . Pacher solo Voorin is Pacher (Groupama-FDJ) voorlopig de beste klimmer. Hij heeft 10 tellen op een groepje met Van Gils, Shaw, Bettiol en Tejada.

clock 16:32 16 uur 32. Neilson Powless zal vandaag geen punten voor de bergtrui pakken. Hij rijdt vlak voor Van Aert uit. . Neilson Powless zal vandaag geen punten voor de bergtrui pakken. Hij rijdt vlak voor Van Aert uit.

clock 16:31 16 uur 31. Van Aert laat lopen. Vingegaard zal straks niet kunnen rekenen op een goede Van Aert. Hij kiest voor zijn eigen tempo in de beginfase en laat het peloton lopen. . Van Aert laat lopen Vingegaard zal straks niet kunnen rekenen op een goede Van Aert. Hij kiest voor zijn eigen tempo in de beginfase en laat het peloton lopen.

clock 16:30 16 uur 30. Ze hebben zich even laten wegdrummen, maar daar zijn de jongens van UAE toch terug. Bjerg, Soler, Majka, Grossschartner en Yates zitten nog voor kopman Pogacar. . Ze hebben zich even laten wegdrummen, maar daar zijn de jongens van UAE toch terug. Bjerg, Soler, Majka, Grossschartner en Yates zitten nog voor kopman Pogacar.

clock 16:29 3'34". Ook in het peloton zijn ze aan de Grand Colombier begonnen. Ineos neemt het heft in handen. . 16 uur 29. time difference 3'34" Ook in het peloton zijn ze aan de Grand Colombier begonnen. Ineos neemt het heft in handen.

clock 16:28 16 uur 28. We kijken voorin naar een afvallingskoers. Carl Berteele. We kijken voorin naar een afvallingskoers. Carl Berteele

clock 16:28 16 uur 28. Ook Asgreen, Teunissen en Mozzato zetten zich op kant. Er blijven nog 8 vluchters over. . Ook Asgreen, Teunissen en Mozzato zetten zich op kant. Er blijven nog 8 vluchters over.

clock 16:27 16 uur 27. De kopgroep spat meteen uiteen bergop. Maxim Van Gils gaat mee met de beste klimmers, voor Stuyven gaat het weinig verrassend te snel. . De kopgroep spat meteen uiteen bergop. Maxim Van Gils gaat mee met de beste klimmers, voor Stuyven gaat het weinig verrassend te snel.

clock 16:27 16 uur 27. In het peloton is de sprint richting de voet volledig losgebarsten. Ineos en Jumbo-Visma hebben UAE van de eerste rij verdrongen. . In het peloton is de sprint richting de voet volledig losgebarsten. Ineos en Jumbo-Visma hebben UAE van de eerste rij verdrongen.

clock 16:25 16 uur 25. We gaan klimmen. Het is zover! Voorin zijn de 16 overgebleven leiders aan de Grand Colombier begonnen. Die is 17,4km lang aan gemiddeld 7,1%, met stukken tot 12%. . We gaan klimmen Het is zover! Voorin zijn de 16 overgebleven leiders aan de Grand Colombier begonnen. Die is 17,4km lang aan gemiddeld 7,1%, met stukken tot 12%.

clock 16:19 Bijna vier minuten. De jongens van UAE houden met de voet van de Grand Colombier in zicht toch een beetje in: 3'55". . 16 uur 19. time difference Bijna vier minuten De jongens van UAE houden met de voet van de Grand Colombier in zicht toch een beetje in: 3'55".

clock 16:18 16 uur 18. Wie gaat voor Lotto-Dstny nu nog een resultaat rijden? Misschien wel Maxim Van Gils zo meteen. Carl Berteele. Wie gaat voor Lotto-Dstny nu nog een resultaat rijden? Misschien wel Maxim Van Gils zo meteen. Carl Berteele

clock 16:18 Opgave Ewan. De lijdensweg van Caleb Ewan is voorbij. De Australiër gooit de handdoek in de ring en verlaat ontgoocheld en moegestreden de Ronde van Frankrijk. . 16 uur 18. give up Opgave Ewan De lijdensweg van Caleb Ewan is voorbij. De Australiër gooit de handdoek in de ring en verlaat ontgoocheld en moegestreden de Ronde van Frankrijk.

clock 16:17 16 uur 17. Retro 2020: Pogacar verslaat Roglic op de Grand Colombier. Retro 2020: Pogacar verslaat Roglic op de Grand Colombier

clock 16:14 16 uur 14. Frison bij Ewan. Frison heeft zich laten uitzakken tot bij zijn kopman Ewan. Met z'n tweeën rijden de jongens van Lotto-Dstny op bijna een kwartier van de staart van het peloton. . Frison bij Ewan Frison heeft zich laten uitzakken tot bij zijn kopman Ewan. Met z'n tweeën rijden de jongens van Lotto-Dstny op bijna een kwartier van de staart van het peloton.

clock 16:10 3'36". De voorsprong van de 16 leiders is op 30km van het einde toch weer opgelopen tot 3'36". Dat is wellicht nog altijd niet genoeg om voorin voor de ritzege te strijden. . 16 uur 10. time difference 3'36" De voorsprong van de 16 leiders is op 30km van het einde toch weer opgelopen tot 3'36". Dat is wellicht nog altijd niet genoeg om voorin voor de ritzege te strijden.

clock 16:09 16 uur 09. Pierre Latour daalt als een schotelvod. Christophe Vandegoor. Pierre Latour daalt als een schotelvod. Christophe Vandegoor

clock 16:08 16 uur 08. Latour eraf. Pierre Latour kan absoluut niet dalen en dat wordt pijnlijk duidelijk vandaag. De kopgroep bestaat nog uit 16 renners. . Latour eraf Pierre Latour kan absoluut niet dalen en dat wordt pijnlijk duidelijk vandaag. De kopgroep bestaat nog uit 16 renners.

clock 16:01 16 uur 01. Voorin is Mohoric erg actief, niet voor het eerst in deze Tour. De Sloveen probeert weg te rijden bergaf, maar de anderen volgen op het wiel. . Voorin is Mohoric erg actief, niet voor het eerst in deze Tour. De Sloveen probeert weg te rijden bergaf, maar de anderen volgen op het wiel.

clock 16:00 Bijna drie minuten. De 17 overgebleven koplopers zijn eindelijk boven. Ze kunnen aan de afdaling richting Grand Colombier beginnen. De UAE-trein volgt op 2'53". . 16 uur . time difference Bijna drie minuten De 17 overgebleven koplopers zijn eindelijk boven. Ze kunnen aan de afdaling richting Grand Colombier beginnen. De UAE-trein volgt op 2'53".

clock 15:58 15 uur 58. Is dit een vechtende Ewan of een Ewan die het niet meer ziet zitten? José De Cauwer. Is dit een vechtende Ewan of een Ewan die het niet meer ziet zitten? José De Cauwer

clock 15:54 15 uur 54. Turner en Ewan achterop. Achteraan hangt Ben Turner al een tijdje een paar minuten achter het peloton. Dat heeft ook een reden, want de jonge Brit is ziek. Ook Ewan heeft een slechte dag, hij volgt op 9 minuten. . Turner en Ewan achterop Achteraan hangt Ben Turner al een tijdje een paar minuten achter het peloton. Dat heeft ook een reden, want de jonge Brit is ziek. Ook Ewan heeft een slechte dag, hij volgt op 9 minuten.

clock 15:52 15 uur 52. Ik denk dat het gevaar toch van achteraan komt. Wilfried Peeters (Soudal-Quick Step) bij Carl Berteele. Ik denk dat het gevaar toch van achteraan komt. Wilfried Peeters (Soudal-Quick Step) bij Carl Berteele

clock 15:49 15 uur 49. Het blijft nu nog een kilometer of acht bergop lopen, tot 900m boven zeeniveau. Daarna gaat het bergaf tot 10km voor de voet van de Grand Colombier op 18km van het einde. . Het blijft nu nog een kilometer of acht bergop lopen, tot 900m boven zeeniveau. Daarna gaat het bergaf tot 10km voor de voet van de Grand Colombier op 18km van het einde.

clock 15:49 Teunissen spijst de ploegkas. Mike Teunissen neemt in Hauteville-Lompnes de tussensprint voor zijn rekening. 1.500 euro erbij voor Intermarché-Circus-Wanty. . 15 uur 49. sprint point Teunissen spijst de ploegkas Mike Teunissen neemt in Hauteville-Lompnes de tussensprint voor zijn rekening. 1.500 euro erbij voor Intermarché-Circus-Wanty.

clock 15:45 15 uur 45. Op de klim richting tussensprint moeten Petit en Bol als eerste de rol lossen voorin. De twee snelle jongens hebben vandaag vooral veel nutteloze energie verspeeld. . Op de klim richting tussensprint moeten Petit en Bol als eerste de rol lossen voorin. De twee snelle jongens hebben vandaag vooral veel nutteloze energie verspeeld.

clock 15:42 15 uur 42. Het is wreed dat deze klim niet meetelt voor het bergklassement. Het is een rare kronkel van ASO. Carl Berteele. Het is wreed dat deze klim niet meetelt voor het bergklassement. Het is een rare kronkel van ASO. Carl Berteele

clock 15:42 15 uur 42. Meer dan een prikje was het niet van Mohoric, want alle anderen zijn weer bij de Sloveen gekomen. . Meer dan een prikje was het niet van Mohoric, want alle anderen zijn weer bij de Sloveen gekomen.

clock 15:40 15 uur 40. Versnelling Mohoric. Voorin gaat het voor Mohoric niet snel genoeg. De ex-winnaar van Milaan-Sanremo geeft er op een slingerend stuk bergop een lap op. . Versnelling Mohoric Voorin gaat het voor Mohoric niet snel genoeg. De ex-winnaar van Milaan-Sanremo geeft er op een slingerend stuk bergop een lap op.

clock 15:39 2'09". Eventjes leek het met de voorsprong richting de drie minuten te gaan, maar de jongens van UAE zijn toch weer gaan versnellen in het peloton. . 15 uur 39. time difference 2'09" Eventjes leek het met de voorsprong richting de drie minuten te gaan, maar de jongens van UAE zijn toch weer gaan versnellen in het peloton.

clock 15:36 15 uur 36. Jumbo bekijk het vanop een afstandje. We zagen vandaag nog geen renner van Jumbo-Visma op kop in het peloton. Al het zware werk valt voorlopig op de schouders van UAE. . Jumbo bekijk het vanop een afstandje We zagen vandaag nog geen renner van Jumbo-Visma op kop in het peloton. Al het zware werk valt voorlopig op de schouders van UAE.

clock 15:28 Voorsprong loopt op. Op 10km van de tussensprint begint het licht omhoog te lopen. Ook met het tijdsverschil gaat het die richting uit: 2'30". . 15 uur 28. time difference Voorsprong loopt op Op 10km van de tussensprint begint het licht omhoog te lopen. Ook met het tijdsverschil gaat het die richting uit: 2'30".

clock 15:26 15 uur 26. Van Aert wil geen motor dichtbij. In het peloton neemt de motor de tijd om even wat kopjes van dichterbij te bekijken. Wout van Aert maant de motard meteen aan om vooruit te schuiven. . Van Aert wil geen motor dichtbij In het peloton neemt de motor de tijd om even wat kopjes van dichterbij te bekijken. Wout van Aert maant de motard meteen aan om vooruit te schuiven.

clock 15:22 15 uur 22. Als Pogacar straks tijd wil goed maken, dan zal hij op 6 à 7km van het einde moeten gaan. Serge Pauwels. Als Pogacar straks tijd wil goed maken, dan zal hij op 6 à 7km van het einde moeten gaan. Serge Pauwels

clock 15:18 Nog 70km, 1'55". Nog eens de namen van de 19 leiders, die stilaan richting tussensprint trekken: Michal Kwiatkowski (Ineos), Pacher (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol en James Shaw (EF-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), Matej Mohoric en Fred Wright (Bahrain Victorious), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Adrien Petit, Georg Zimmermann en Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Nelson Oliveira (Movistar), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic), Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), Cees Bol en Harold Tejada (Astana), Anthon Charmig (Uno-X) en Pierre Latour (TotalEnergies). . 15 uur 18. time difference Nog 70km, 1'55" Nog eens de namen van de 19 leiders, die stilaan richting tussensprint trekken: Michal Kwiatkowski (Ineos), Pacher (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol en James Shaw (EF-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), Matej Mohoric en Fred Wright (Bahrain Victorious), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Adrien Petit, Georg Zimmermann en Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty), Nelson Oliveira (Movistar), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic), Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), Cees Bol en Harold Tejada (Astana), Anthon Charmig (Uno-X) en Pierre Latour (TotalEnergies).

clock 15:15 15 uur 15. Ik zie het niet gebeuren dat we iemand mee hebben in de vlucht vandaag. Profetische woorden van Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) voor de rit. Ik zie het niet gebeuren dat we iemand mee hebben in de vlucht vandaag. Profetische woorden van Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) voor de rit

clock 15:12 15 uur 12. Er zal straks heel veel volk op de slotklim staan straks. Christophe Vandegoor. Er zal straks heel veel volk op de slotklim staan straks. Christophe Vandegoor

clock 15:12 Oponthoud voor Bilbao. Pello Bilbao moet in het peloton geholpen worden met een probleem aan zijn tuig. De vierde in de stand kan snel weer aan zijn achtervolging beginnen. . 15 uur 12. mechanical breakdown Oponthoud voor Bilbao Pello Bilbao moet in het peloton geholpen worden met een probleem aan zijn tuig. De vierde in de stand kan snel weer aan zijn achtervolging beginnen.

clock 15:02 1'33". Op 80km van het einde blijft de voorsprong van de 19 leiders schommelen rond de anderhalve minuut. Trentin is ondertussen als derde van UAE voorin komen postvatten. . 15 uur 02. time difference 1'33" Op 80km van het einde blijft de voorsprong van de 19 leiders schommelen rond de anderhalve minuut. Trentin is ondertussen als derde van UAE voorin komen postvatten.

clock 15:01 15 uur 01. Het is toch wat rustiger geworden allemaal. Maar er zitten er toch voldoende bij die nog gek genoeg zijn. Ook Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) is er voorin bij. Hij maakt bij NOS de balans op van de al gekregen massasprints. Het is toch wat rustiger geworden allemaal. Maar er zitten er toch voldoende bij die nog gek genoeg zijn. Ook Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) is er voorin bij. Hij maakt bij NOS de balans op van de al gekregen massasprints.

clock 14:54 14 uur 54. De jongens van UAE trekken het peloton al een hele tijd op één lang lint. De leiders moeten zich geen illusies maken, als de situatie zo blijft, dan zit de winnaar sowieso achteraan. . De jongens van UAE trekken het peloton al een hele tijd op één lang lint. De leiders moeten zich geen illusies maken, als de situatie zo blijft, dan zit de winnaar sowieso achteraan.

clock 14:53 14 uur 53. 19 leiders. In tegenstelling tot eerdere berichten is Eenkhoorn niet mee voorin. Er zijn dus 19 leiders en geen 20. . 19 leiders In tegenstelling tot eerdere berichten is Eenkhoorn niet mee voorin. Er zijn dus 19 leiders en geen 20.

clock 14:51 14 uur 51. Ik denk dat UAE wil winnen vandaag. Een kopgroep zal volgens mij niet te veel ruimte krijgen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) is mee in de vlucht, maar schatte de situatie vooraf goed in. Ik denk dat UAE wil winnen vandaag. Een kopgroep zal volgens mij niet te veel ruimte krijgen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) is mee in de vlucht, maar schatte de situatie vooraf goed in

clock 14:43 14 uur 43. Ook de jongens van Bora-Hansgrohe zitten klaar in het peloton, van de gele brigade voorlopig geen spoor voorin. . Ook de jongens van Bora-Hansgrohe zitten klaar in het peloton, van de gele brigade voorlopig geen spoor voorin.

clock 14:42 1'24". Voorin draaien de 20 uitstekend rond. Toch lopen ze geen seconde uit op het peloton. . 14 uur 42. time difference 1'24" Voorin draaien de 20 uitstekend rond. Toch lopen ze geen seconde uit op het peloton.

clock 14:38 1'29". Meer dan anderhalve minuut krijgen de vluchters voorlopig niet van UAE. Pogacar heeft zijn zinnen gezet op een tweede zege op de Grand Colombier. . 14 uur 38. time difference 1'29" Meer dan anderhalve minuut krijgen de vluchters voorlopig niet van UAE. Pogacar heeft zijn zinnen gezet op een tweede zege op de Grand Colombier.

clock 14:34 14 uur 34. Bij UAE willen ze de 20 leiders niet te ver laten rijden. Bjerg en Laengen zetten zich meteen op kop. . Bij UAE willen ze de 20 leiders niet te ver laten rijden. Bjerg en Laengen zetten zich meteen op kop.

clock 14:32 Coquard alleen. Coquard hangt als enige nog tussen de kopgroep en het peloton. De Fransman staat voor een onmogelijke taak want hij volgt in zijn eentje op 45". . 14 uur 32. time difference Coquard alleen Coquard hangt als enige nog tussen de kopgroep en het peloton. De Fransman staat voor een onmogelijke taak want hij volgt in zijn eentje op 45".

clock 14:29 14 uur 29. Het peloton laat begaan. UAE en Jumbo-Visma zijn tevreden met de samenstelling van de kopgroep. . Het peloton laat begaan. UAE en Jumbo-Visma zijn tevreden met de samenstelling van de kopgroep.

clock 14:28 14 uur 28. Het heeft toch weer 30km geduurd voor de vlucht is gevormd. José De Cauwer. Het heeft toch weer 30km geduurd voor de vlucht is gevormd. José De Cauwer

clock 14:26 14 uur 26. 20 renners voorin. De groep voorin bestaat uit 20 renners, met Tejada als best geplaatste op 54'55". Zijn nog mee: Van Gils, Asgreen, Kwiatkowski, Pacher, Bettiol, Shaw, Mohoric, Wright, Stuyven, Petit, Zimmermann, Teunissen, Oliveira, Houle, Mozzato, Eenkhoorn, Bos, Charmig en Latour. . 20 renners voorin De groep voorin bestaat uit 20 renners, met Tejada als best geplaatste op 54'55". Zijn nog mee: Van Gils, Asgreen, Kwiatkowski, Pacher, Bettiol, Shaw, Mohoric, Wright, Stuyven, Petit, Zimmermann, Teunissen, Oliveira, Houle, Mozzato, Eenkhoorn, Bos, Charmig en Latour.

clock 14:26 14 uur 26. In het peloton gaat het blok erop. De ontsnapping lijkt gevormd, maar daar wil Geniets (Groupama-FDJ) niets van weten. De Luxemburger probeert nog naar voeren te knallen. . In het peloton gaat het blok erop. De ontsnapping lijkt gevormd, maar daar wil Geniets (Groupama-FDJ) niets van weten. De Luxemburger probeert nog naar voeren te knallen.

clock 14:25 14 uur 25. Plots een grote groep. Na een ferme snok van twee jongens van TotalEnergies is een groep van zo'n 10 renners voorin komen aansluiten. Teunissen maant iedereen aan om rond te draaien. . Plots een grote groep Na een ferme snok van twee jongens van TotalEnergies is een groep van zo'n 10 renners voorin komen aansluiten. Teunissen maant iedereen aan om rond te draaien.

clock 14:23 10". Na iets meer dan 30km rijden Van Gils en co. een tiental seconden weg van het peloton. Het blijft keihard knokken. . 14 uur 23. time difference 10" Na iets meer dan 30km rijden Van Gils en co. een tiental seconden weg van het peloton. Het blijft keihard knokken.

clock 14:19 14 uur 19. Overname. Nieuwe namen aan het front, met Oliveira, Teunissen, Pacher en Van Gils. . Overname Nieuwe namen aan het front, met Oliveira, Teunissen, Pacher en Van Gils.

clock 14:17 14 uur 17. Er wordt enorm hard gereden in de beginfase van de rit. De 6 voorin krijgen amper 5 seconden van het peloton. . Er wordt enorm hard gereden in de beginfase van de rit. De 6 voorin krijgen amper 5 seconden van het peloton.

clock 14:15 14 uur 15. 6 leiders. Fraile, Castroviejo, Cort, Coquard en Wright zijn mee met Cavagna. Een sterk 6-tal dus. . 6 leiders Fraile, Castroviejo, Cort, Coquard en Wright zijn mee met Cavagna. Een sterk 6-tal dus.

clock 14:14 14 uur 14. We zitten op een strook waar toch een waaiertje kan getrokken worden. Carl Berteele. We zitten op een strook waar toch een waaiertje kan getrokken worden. Carl Berteele

clock 14:13 14 uur 13. Alaphilippe lanceert Cavagna. Als een modelploegmaat lanceert Alaphilippe zijn jongere landgenoot Cavagna. 5 renners gaan mee met de Franse TGV. . Alaphilippe lanceert Cavagna Als een modelploegmaat lanceert Alaphilippe zijn jongere landgenoot Cavagna. 5 renners gaan mee met de Franse TGV.

clock 14:12 14 uur 12. Een grote groep valt de twee op de nek. Philipsen en Pedersen zitten goed voorin. . Een grote groep valt de twee op de nek. Philipsen en Pedersen zitten goed voorin.

clock 14:10 14 uur 10. Abrahamsen is de man van Uno-X die mee is met Latour. . Abrahamsen is de man van Uno-X die mee is met Latour.

clock 14:08 14 uur 08. De Franse ploegen zijn vandaag uiteraard op de afspraak. Na Perez (Cofidis) is het nu aan Latour (TotalEnergies). . De Franse ploegen zijn vandaag uiteraard op de afspraak. Na Perez (Cofidis) is het nu aan Latour (TotalEnergies).

clock 14:07 14 uur 07. De zeer bedrijvige Neilands wil ook meezitten in de vlucht richting Grand Colombier. Ook zijn versnelling zet geen zoden aan de dijk. . De zeer bedrijvige Neilands wil ook meezitten in de vlucht richting Grand Colombier. Ook zijn versnelling zet geen zoden aan de dijk.

clock 14:06 14 uur 06. We krijgen weer een geweldig begin van de etappe. Renaat Schotte. We krijgen weer een geweldig begin van de etappe. Renaat Schotte

clock 14:05 14 uur 05. Met een aangepaste helm in de drie kleuren van de Franse vlag is Anthony Perez (Cofidis) de volgende die probeert. Asgreen en Mohoric hangen in zijn wiel. . Met een aangepaste helm in de drie kleuren van de Franse vlag is Anthony Perez (Cofidis) de volgende die probeert. Asgreen en Mohoric hangen in zijn wiel.

clock 14:04 14 uur 04. Attente Philipsen. In de schermutselingen voorin zien we plots Jasper Philipsen opduiken in zijn groene trui. . Attente Philipsen In de schermutselingen voorin zien we plots Jasper Philipsen opduiken in zijn groene trui.

clock 14:03 Fietswissel Madouas. Op een heel slecht moment moet Valentin Madouas van fiets wisselen achterin. De Franse kampioen wordt vandaag zeker in de vlucht verwacht. . 14 uur 03. mechanical breakdown Fietswissel Madouas Op een heel slecht moment moet Valentin Madouas van fiets wisselen achterin. De Franse kampioen wordt vandaag zeker in de vlucht verwacht.

clock 13:58 13 uur 58. Na de rode mannen is het nu de beurt aan één van de blauwen: Rémi Cavagna legt zich plat met twee jongens in zijn wiel. . Na de rode mannen is het nu de beurt aan één van de blauwen: Rémi Cavagna legt zich plat met twee jongens in zijn wiel.

clock 13:58 13 uur 58. Tourmanager Sporza Tourmanagers geloven vandaag vooral in 1 man (en het is iemand van UAE)

clock 13:56 13 uur 56. Het is vlakker dan vlak in het begin. Renaat Schotte. Het is vlakker dan vlak in het begin. Renaat Schotte

clock 13:56 13 uur 56. Een drietal van Uno-X dicht het gaatje op de twee ploegmaats. Iedereen volgt. . Een drietal van Uno-X dicht het gaatje op de twee ploegmaats. Iedereen volgt.

clock 13:56 13 uur 56. Een duo van Lotto-Dstny gaat er meteen vandoor. Uiteraard is Victor Campenaerts er eentje van. . Een duo van Lotto-Dstny gaat er meteen vandoor. Uiteraard is Victor Campenaerts er eentje van.

clock 13:55 13 uur 55 match begonnen start time En avant! Op het platteland even buiten Châtillon-sur-Chalaronne is de echte start van de 13e rit gegeven. Het venijn zit straks in de staart, maar eerst volgen 120 relatief eenvoudige kilometers.

clock 13:53 Lekke band. Nog voor de officiële start staat Andrey Amador (EF-EasyPost) langs de kant met een lekke band. De Costa-Ricaan blijft er uiteraard rustig bij. . 13 uur 53. flat tyre Lekke band Nog voor de officiële start staat Andrey Amador (EF-EasyPost) langs de kant met een lekke band. De Costa-Ricaan blijft er uiteraard rustig bij.

