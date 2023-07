Jonas Vingegaard is "niet ontgoocheld", Jumbo-Visma spaart zich: "Dit was het plan"

Deel 1 van het zware drieluik in de Jura en de Alpen is geen schot in de roos geworden voor Jonas Vingegaard. Zijn ploeg was opvallend kwetsbaar, zijn bonus op Tadej Pogacar is gesmolten tot 9 seconden. Maar de Deen en zijn ploegmaats sussen. Ze maken zich geen zorgen.

Team Jumbo - Visma nam de touwtjes geenszins in handen op de Grand Colombier. Onder meer Wout van Aert, Tiesj Benoot en Wilco Kelderman haakten opvallend vroeg af op de slotklim. Jonas Vingegaard nestelde zich met Sepp Kuss in het zog van de UAE-trein. De Deen werd niet bestookt, op een schampschot van Adam Yates na. Maar in de slotkilometer liet Tadej Pogacar dan toch alle klokken luiden. Zoals op de Puy de Dôme moest Vingegaard de witte springveer laten gaan, maar de Deen brak geenszins. 4 seconden was het verschil op de witte lijn, een saldo dat werd verdubbeld door de bonificaties. "Geel houden was mijn doel en dat is gelukt", legde de Deen uit. "Ik ben nog leider en dat stemt me tevreden." "In zo'n finale is Tadej een stuk explosiever. Ik kan leven met hoe het gegaan is." "Ik ben niet gefrustreerd of ontgoocheld. Zo'n rit ligt me helemaal niet." Jumbo-Visma reed vandaag verdedigend. Zullen ze dit weekend weer pionnen in de kopgroep installeren? "Zo doen we het meestal, we zien wel. Niet iedereen begrijpt onze tactiek, maar wij wel. Dat is het belangrijkst."

Ik ben niet gefrustreerd of ontgoocheld. Zo'n rit ligt me helemaal niet. Jonas Vingegaard

Wout van Aert stuurde snel uit, maar de Belgische meesterknecht benadrukt dat hiermee "het plan gevolgd werd". "Het was duidelijk dat UAE controleerde. Dan kan ik wel proberen te volgen, maar kan ik niets mee bijdragen." "Dan kun je beter je krachten sparen voor de zwaardere ritten die nog komen."

Dylan van Baarle: "Zonder ploegmaats? Dit was de afspraak"

Dylan van Baarle kon langer dan de gebruikelijke klimpionnen bij zijn kopman blijven. "Of ik me afvroeg waar mijn ploegmaats waren? Neen, echt niet. Dit was de afspraak. Dit was het plan", zei hij met korte antwoorden. "We mogen niet klagen", analyseert de Nederlandse kampioen het tijdsverlies. "Je weet dat Pogacar op zo'n aankomst supersterk is." "We moesten de schade beperken en dat heeft Jonas goed gedaan. Ik maak me geen zorgen in mijn ploegmaats."

Tiesj Benoot: "Twee ploegmaats waren genoeg"

Tiesj Benoot zag er ook geen graten in. "Het was een defensieve dag voor ons. Als de rit relatief makkelijk is met een explosief einde, dan is dat in het voordeel van Pogacar. De komende ritten moeten Jonas beter liggen." "Ik had zelf vrij goeie benen. Dylan of ik moest zo lang mogelijk bij Jonas blijven en Dylan voelde zich goed. Dan kon ik me sparen." Dat Vingegaard vrij geïsoleerd zat baart hem dus geen zorgen? "Neen. 2 man of 16 man bij je, bergop moet je zelf duwen. 2 ploegmaats waren genoeg. Het was een goeie dag."