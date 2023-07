Noa Lang moet meteen geblesseerd van het trainingsveld bij PSV

Over de ernst van de blessure is nog niks bekend.

Lang tekende vanochtend present in de bossen van Eindhoven voor zijn eerste training als PSV-speler. Die duurde nauwelijks enkele minuten. Lang blesseerde zich en moest ondersteund worden om het terrein te verlaten.

Zaterdag maakten PSV en Club Brugge de transfer van Noa Lang bekend. Twee dagen later ligt de 24-jarige aanvaller al in de lappenmand.

Naast Noa Lang was ook Rode Duivel Johan Bakayoko van de partij op de training van PSV. De 20-jarige rechtsbuiten staat in de belangstelling van andere clubs, maar heeft nog een contract van 3 jaar in Nederland.