PSV hoopt op de komst van Noa Lang: "Ik zie graag goeie spelers komen"

Bij PSV heeft Peter Bosz zijn eerste persconferentie als coach van PSV gegeven. Natuurlijk kreeg hij ook vragen over mogelijke transfers en viel de naam van Noa Lang.

De aanvaller van Club Brugge had zelf vorige maand aangegeven dat het de hoogste tijd was om te vertrekken uit België en "dat Nederland ook een optie was". PSV lijkt die optie te zijn.

De nieuwe trainer Peter Bosz - de opvolger van Ruud van Nistelrooij - kijkt uit naar de komst van Lang. "Ik zie graag goede spelers komen en Noa Lang is een goede speler."

Sportief directeur Earnest Stewart gaf aan dat er al gesprekken gevoerd worden. "We halen graag goede voetballers hier naartoe. Noa is een goede speler, we zijn nu aan het kijken of we er handen en voeten aan kunnen geven."