Noa Lang is duidelijk over verlengd verblijf in Brugge: "Hoog tijd om te vertrekken uit België"

De vraag is niet meer óf, maar wel wanneer Noa Lang zijn vertrek uit Brugge zal aankondigen. Gisteren was de aanvaller ei zo na de held van zijn natie met een ultiem doelpunt. Maar na de wedstrijd ging het niet over zijn goal of de partij zelf, wel over zijn eigen toekomst, die niet meer in België blijkt te liggen. "Eerlijk is eerlijk. Het is tijd om te gaan", was hij eerlijk.