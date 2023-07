Matteo Jorgenson op de rand van glorie: “Ik wist dat Woods me kon verslaan op de klim en probeerde andere tactiek”

Matteo Jorgenson leek lange tijd op weg naar de glorie op de angstaanjagende slotklim naar de top van de Puy de Dôme, maar werd uiteindelijk net voor de streep door drie renners ingehaald.

Ondanks de teleurstelling kon de Amerikaan nog steeds een glimlach opbrengen en gaf hij zijn interview zelfs in het Frans.

"Op dit moment ben ik erg teleurgesteld", vertelde de Movistar-renner. "Ik heb mijn kaarten op tafel gelegd, heb het goed gedaan en ben trots dat ik zo lang solo aan de leiding heb gereden. Michael Woods haalde me uiteindelijk in en dat is nu eenmaal koers."

Jorgenson viel aan het begin van de Tour en kende enkele moeilijke dagen, maar hij weigert dit als excuus te gebruiken: "Toen ik naar de rest van de kopgroep keek, wist ik dat Woods me kon verslaan op de klim. Dus ik moest op een andere manier mijn kans grijpen."

"Ik ging vroeg aan en hoopte dat de andere renners me net te ver zouden laten gaan. Maar één minuut voorsprong aan de voet van de klim was uiteindelijk te weinig."