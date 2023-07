Michael Woods: "Ik moet me in de arm knijpen, dit is een droom die uitkomt"

In een adembenemend Noord-Amerikaans duel op de uitdagende beklimming van de Puy de Dôme, kon Jorgenson net niet tot de finish overleven en werd hij op het laatste moment nog voorbijgestoken door de 36-jarige Canadees.

Michael Woods is dan ook heel trots dat hij mag zegevieren op deze legendarische beklimming: "Het is een moment waarop ik mezelf in mijn arm wilde knijpen, want ik kon niet geloven wat er zojuist gebeurd was."



"Ik had eigenlijk gehoopt om vroeger vooraan te zitten, maar de omstandigheden werkten niet helemaal mee."

"Desondanks besloot ik op 4 kilometer voor de finish te versnellen, terwijl mijn oren nog suizen van het oorverdovende publiek. Op dat moment dacht ik niet eens aan winnen, ik wilde gewoon mijn eigen tijdrit naar de top rijden."



"Ik ben bijna 37 jaar oud en word er niet jonger op. Het winnen in de Tour is altijd mijn levenslange droom geweest en nu is het eindelijk werkelijkheid geworden."

"Ik heb enkele moeilijke jaren gekend en kan dit succes toeschrijven aan de onschatbare steun van mijn familie en mijn fantastische team."

"Zij hebben me altijd gesteund en nu sta ik hier, op dit geweldige moment in mijn carrière."