Uitbarsting van Woods nekt Jorgenson op de Puy de Dôme, Pogacar loopt 8 seconden in op Vingegaard

Rit 9 kort samengevat:

Woods deelt beste in, duel komt er

35 jaar was het geleden dat de Tour voor een aankomst bergop op de mythische Puy de Dôme had gekozen. Na vandaag kunnen we met zekerheid zeggen dat het niet opnieuw zo lang zal duren voor we er terugkomen met de Ronde van Frankrijk.

Een grote groep met onder meer Michael Woods, Victor Campenaerts, Matej Mohoric, bolletjestrui Neilson Powless, Aleksej Loetsenko en Matteo Jorgenson kreeg vroeg in de etappe groen licht van Jumbo-Visma.

Een strijd op twee fronten leek in de maak en die kwam er ook. De 14 leiders kregen meer dan een kwartier cadeau van de klassementsmannen en namen richting Puy de Dôme ruim hun tijd om de boel uit te dunnen onderweg.

Op iets minder dan 50km van het einde begon voorjaarsrevelatie Matteo Jorgenson aan een soloinspanning om u tegen te zeggen. Hij leek ook stand te houden op de verschrikkelijk steile Puy de Dôme, maar werd met de finishlijn bijna in zicht nog voorbijgesneld door de ervaren Michael Woods, die de slotklim perfect had ingedeeld.

In de gele groep was het wachten op de voorlaatste kilometer. Jumbo-Visma effende het pad voor leider Jonas Vingegaard, maar het was rivaal Tadej Pogacar die in de voorlaatste kilometer weer enkele scheurtjes in het pantser van de koele Deen ontdekte. Het leverde de Sloveen uiteindelijk 8 seconden tijdwinst op.