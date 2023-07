Golden State hoopt met veteraan Chris Paul missende puzzelstukje gevonden te hebben

Golden State, de kampioen van 2022, verloor afgelopen seizoen in de halve finales van het Westen verrassend tegen de LA Lakers van LeBron James. Meteen gingen ook de alarmbellen af in de bestuurskamer.



Met Chris Paul denken de Warriors wél de ideale aanvulling gevonden te hebben voor de dodelijke tandem Stephen Curry-Klay Thompson.



Paul probeerde afgelopen seizoen bij de Phoenix Suns samen met Devin Booker en later ook Kevin Durant mee te dingen naar het kampioenschap. Zonder succes.



Via een tussenstap bij de Washington Wizards belandt hij nu bij Golden State. De Warriors sturen Jordan Poole, Patrick Baldwin Jr. en Ryan Rollins richting de Wizards als pasmunt.

Een gewaagde gok van Golden State, want hoewel de kwaliteiten van 'CP3' buiten kijf staan (12x All Star, 2x olympisch goud) is de vraag of zijn lichaam op 38-jarige leeftijd nog altijd hetzelfde kan brengen als vroeger? Als dat lukt, dan zijn de Warriors ongetwijfeld opnieuw een titelkandidaat.