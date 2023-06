Dennis Xhaët wikt NBA-kansen Camara: "Dat hij door Suns is gekozen, kan verrassend genoeg voordeel zijn"

"Met de 52e pick in de NBA-draft van 2023 selecteren de Phoenix Suns... Toumani Camara." Woorden die nog lang als muziek in de oren zullen klinken bij de Belgische basketbalfans. De 23-jarige Belg staat voor cruciale weken om zijn droom werkelijkheid te maken. "Het is zeker niet onmogelijk", oordeelt NBA-kenner Dennis Xhaët. Al wijst hij ook belangrijke struikelblokken aan.