Ver weg van het Tourcircus gaat Remco Evenepoel uit de bol op Ibiza

Zaterdag is hij de hoofdgast van zijn R.EV Ride in en rond Schepdaal, maar eerst trok Remco Evenepoel nog snel naar Ibiza, waar hij in club Ushaïa getuige was van een dj-set van onder meer Dimitri Vegas en Like Mike.



Evenepoel liep er ook Rode Duivel Arthur Theate tegen het lijf. Geen onbekende voor hem, want ze waren nog ploegmaats bij de Belgische jeugdelftallen. "Great to see you again, my friend", schrijft Theate dan ook op zijn Instagram-pagina.