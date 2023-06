Vuelta voor Remco Evenepoel? "Ik zeg zeker geen neen, maar ook geen ja"

Remco Evenepoel was niet al te zwaar ontgoocheld na zijn val op het BK tijdrijden.

Zondag rijdt hij nog het BK op de weg, daarna volgt een hoogtestage in Italië. Met vooral San Sebastian en het WK in Glasgow in het achterhoofd. En ook de Vuelta?

"Vanaf nu zullen we dat bespreken. De deur staat open", vertelde de winnaar van de Ronde van Spanje vorig jaar.

"Het kan alles worden, ik moet gewoon zien dat ik het fysiek en mentaal aankan om weer diezelfde voorbereiding te doen."

"Laat ons zeggen dat we over 2 weken beslissen wat we doen. Het is zeker geen neen, maar ook geen ja. Alles kan nog beslist worden."