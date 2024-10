Tijdens zoektocht naar nieuwe bondscoach bereidt wielerbond al WK in Rwanda voor: "Impact vaccinaties onderzoeken"

wo 16 oktober 2024 08:49

Op het einde van het wielerseizoen zitten ze bij de Belgische wielerbond niet stil. Terwijl een Belgische delegatie deze week aan zet is op het WK baanwielrennen, gaat de zoektocht naar de nieuwe bondscoach(es) onverminderd voort. En ook het WK in Rwanda is al een werkproject.

Het WK wielrennen in Zürich is nog maar 2 weken geleden ingeblikt. Maar bij de nationale wielerbonden zijn ze al volop bezig met het volgende WK, in Rwanda.



Een moeilijke oefening, want het eerste WK wielrennen op Afrikaanse bodem brengt tal van uitdagingen met zich mee. "Behalve de logistieke uitdaging (al het materiaal in Rwanda krijgen) zijn de hotelprijzen ook pokkeduur", weet Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling. "Ik ben zelf al in Rwanda geweest en ik was eigenlijk wel verrast, want de wegeninfrastructuur en de hotelstandaarden zijn heel goed. Maar er staat wel een prijs tegenover." De kans is reeël dat bepaalde landen met een afgeslankte delegatie zullen afreizen naar Rwanda. "Wij moeten de harde keuzes nog maken, maar we maken die liever niet. Want als wielerland vinden we dat we de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om de wielersport internationaal uit te dragen."

Vaccinaties voor Rwanda

Naast het hoge kostenplaatje is er nog een extra factor waar de bond rekening mee moet houden: de vaccinaties.



"De renners zijn soms wel bezorgd over die vaccinaties (tegen malaria, hepatitis A en gele koorts)."



"Wat is bijvoorbeeld het effect van de malariapil op de conditie van de renners? Dat is iets dat we nog moeten onderzoeken met onze medische cel."



Als klap op de vuurpijl begint 3 dagen na het WK wielrennen in Rwanda al het EK in de Ardèche (Frankrijk).



"Ook dat zal een uitdaging worden", beseft Broché. "We moeten nog bekijken of we afhankelijk van het parcours 2 verschillende ploegen zullen sturen. Ook hier zal het financiële plaatje een belangrijke rol in spelen."

Ondersteunende rol van Belgian Cycling

Belgian Cycling beschikt niet over dezelfde middelen als bijvoorbeeld de Britse wielerbond. Maar toch probeert de bond de renners zoveel mogelijk te ondersteunen waar nodig. "Onze trainingscoördinatoren kijken over de schouder van de renners mee naar hun trainingen. We kijken ook naar het traject dat de renner op langere termijn aflegt." "Al is de noodzaak daarvan wel verminderd tegenover 15 jaar geleden. Toen moesten we een renner van 17 jaar bij de hand nemen en linken aan een goeie trainer." Door de professionalisering van juniorenploegen en de opkomst van devo-teams is de taak van Belgian Cycling dus wat veranderd. "We gaan nu meer bij de renners individueel kijken waar hun noden liggen op gebied van testing, positionering, voeding en het mentale."

Remco werkt bij zijn ploeg met heel bekwame mensen samen, maar ook zij hebben soms nood aan een klankbord. Frederik Broché (technisch directeur Belgian Cycling)

Op welk vlak biedt de Belgische wielerbond ondersteuning aan Remco Evenepoel? "In de aanloop naar de olympische tijdrit in Parijs hebben we 3D-paspoppen laten maken van Remco en Wout om tijdritpakken te testen." "Er is ook vaak overleg tussen Remco's trainer en onze mensen. Remco werkt bij zijn ploeg met heel bekwame mensen samen, maar ook zij hebben soms nood aan een klankbord." Dat gaan dan onder meer over het beste moment om af te reizen naar een wedstrijd en over de ondersteuning bij hoogte-acclimatisatie. "Maar ook als er bijvoorbeeld moet worden gekoerst in de warmte vragen wij aan de ploeg wat zij daar al tegen doen vanuit het team. En of wij daar nog iets kunnen aan toevoegen." De rol van Belgian Cycling is dus aanvullend en ondersteunend. "Al verplichten we de renners tot niets. Maar de meesten vinden onze ondersteuning zeker een meerwaarde."

Zoektocht naar bondscoach(es)

Wanneer komt er witte rook?



"In onze zoektocht naar een wegcoach zijn er al enkele gesprekken geweest, maar we hebben geen haast", onderstreept Broché.



"Het vinden van een nieuwe offroadcoach is wel dringender. Gerben

de Knegt toont in Nederland dat de combinatie veldrijden-mountainbiken goed lukt als bondscoach." Maar het is niet zo dat de offroadbondscoach in beide werelden 100 procent thuis moet zijn.



"Als we bijvoorbeeld kiezen voor een bondscoach die veeleer een crossprofiel heeft, dan zullen we die laten bijstaan door experten op vlak van mtb-techniek." Welke troeven moet de nieuwe offroadbondscoach hebben? "Vooral het organisatorische aspect en het coachaspect zijn belangrijke factoren als we de verschillende kandidaten tegenover elkaar afwegen." Op het EK veldrijden zal de nieuwe offrdoadbondscoach nog niet de plak zwaaien. "Maar op het WK veldrijden hopelijk wel. Dat is toch de bedoeling", besluit Broché.