Kevin De Bruyne wuift aanvoerder Gündogan uit naar Barcelona: "Ga je missen"

De deal hing al even in de lucht, vanochtend maakten beide clubs de afronding ervan bekend. Ilkay Gündogan is een icoon van Manchester, hij kwam er een jaar na Kevin De Bruyne aan als eerste inkomende transfer van Pep Guardiola, vanuit Dortmund.



In de zomer van vorig jaar gaf Pep Guardiola hem de aanvoerdersband. Met Manchester City speelde hij dit seizoen 51 wedstrijden, goed voor 11 goals.



Hij vertrekt op een hoogtepunt: in zijn laatste 7 wedstrijden lukte de middenvelder 6 goals, waarvan 2 in de FA Cup-finale tegen Manchester United (2-1).



Gündogan weigerde een nieuw contract bij City en verkoos een nieuw avontuur bij Barcelona.



Gündogan speelde in totaal 304 wedstrijden voor City, waarin hij 60 keer scoorde. Hij had een aandeel in 12 belangrijke trofeeën, waaronder 5 Premier League-titels en dus de eerste Champions League-eindzege in de clubgeschiedenis.