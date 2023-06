Kevin De Bruyne leeft ontspannen toe naar finale Champions League: "Seizoen is al geslaagd"

"Het is een finale en dus start het fiftyfifty op het vlak van kansen."

"Ze hebben hun vast systeem, hun typische stijl en wat ze doen op het veld, doen ze erg goed. Ik heb dan ook niet het gevoel dat er iemand is bij ons die denkt dat het makkelijke wedstrijd wordt."

"Je staat niet in de finale van de Champions League als je niet top bent", schoof De Bruyne de rol van topfavoriet toch van zich weg. "Ze hebben wel twee prijzen gepakt in Italië (Beker en Supercup, red) en in dit seizoensslot wonnen ze zowat elke wedstrijd die ze gespeeld hebben."

Tegen Inter is Manchester City dit jaar wel de torenhoge favoriet. Het mikt op de treble, na de eerdere landstitel en FA Cup-overwinning.

Kevin De Bruyne staat voor zijn tweede Champions League-finale. De eerste was er twee jaar geleden eentje zonder happy end. De Bruyne raakte geblesseerd en City verloor met 0-1 tegen Chelsea.

"Je maakt meer kans als je relaxed bent"

Met City won De Bruyne in Engeland alles wat er te winnen valt, in Europa is de erelijst nog blanco.

"Ik ben hier nu acht jaar en het zijn al 8 fantastische jaren geweest. Had ik bij mijn komst naar deze club gedacht dat ik hier zoveel wedstrijden en trofeeën zou winnen? Waarschijnlijk niet."

"We hebben al een indrukwekkende erelijst, maar het klopt dat we de Champions League nog niet gewonnen hebben en dat we die beker natuurlijk willen pakken. Hopelijk lukt dat zaterdag."

"We beseffen hoe belangrijk die finale is, maar uit ervaring weet ik dat je meer kans maakt als je als team relaxed naar zo'n match kan gaan. Ik denk dat we dat aan het doen zijn."

"Het is al een fantastisch seizoen geweest. We kunnen het nog beter maken, maar wat er ook gebeurt: het was geweldig."