Manchester City pakt de dubbel in Engeland, Gündogan is de bekerheld met 2 afstandsschoten

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Einde: Manchester City wint de FA Cup! Het is voorbij: Manchester City pakt de dubbel in Engeland en kan daar volgende week de treble van maken, als het Inter treft in de finale van de Champions League. . Einde: Manchester City wint de FA Cup! Het is voorbij: Manchester City pakt de dubbel in Engeland en kan daar volgende week de treble van maken, als het Inter treft in de finale van de Champions League.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Vervanging bij Manchester City, Aymeric Laporte erin, Kyle Walker eruit wissel substitution out Kyle Walker substitution in Aymeric Laporte

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Haaland dwingt nog een corner af en krijgt de hele City-aanhang achter zich. Hier smullen ze van, zeker nu ze zegezeker zijn. . Haaland dwingt nog een corner af en krijgt de hele City-aanhang achter zich. Hier smullen ze van, zeker nu ze zegezeker zijn.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Gündogan MotM. Het is nu ook officieel: Ilkay Gündogan wordt uitgeroepen tot Man van de Match. Maar is die match al afgelopen? Misschien krijgen we toch nog een halfuur extra? . Gündogan MotM Het is nu ook officieel: Ilkay Gündogan wordt uitgeroepen tot Man van de Match.



Maar is die match al afgelopen? Misschien krijgen we toch nog een halfuur extra?

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. 2-2 blijft hangen in de kluts! Bijna gaan we toch nog verlengen. In een bloedstollende scrimmage, worden overal lichaamsdelen in de strijd geworpen. Uiteindelijk wordt de kopbal van McTominay maar net voor die ter hoogte van de kruising kan binnenvallen, weggewerkt. Bibberen voor City! . 2-2 blijft hangen in de kluts! Bijna gaan we toch nog verlengen. In een bloedstollende scrimmage, worden overal lichaamsdelen in de strijd geworpen. Uiteindelijk wordt de kopbal van McTominay maar net voor die ter hoogte van de kruising kan binnenvallen, weggewerkt. Bibberen voor City!

clock 90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 90' Gele kaart voor Rodri van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 90 yellow card Rodri Manchester City

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Manchester City, Nathan Aké erin, Jack Grealish eruit wissel substitution out Jack Grealish substitution in Nathan Aké

clock 88' tweede helft, minuut 88. Guardiola kiest nu toch ook eieren voor zijn geld. Nathan Aké mag helpen om de riemen binnen te halen. Jack Grealish gaat eruit. . Guardiola kiest nu toch ook eieren voor zijn geld. Nathan Aké mag helpen om de riemen binnen te halen. Jack Grealish gaat eruit.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Spanning blijft. Het is toch nog niet helemaal binnen voor Manchester City. Manchester United heeft nu zoveel mannetjes in de gevarenzone geposteerd dat er altijd wel eens een bal goed kan vallen. . Spanning blijft Het is toch nog niet helemaal binnen voor Manchester City. Manchester United heeft nu zoveel mannetjes in de gevarenzone geposteerd dat er altijd wel eens een bal goed kan vallen.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Doelman Ortega heeft al een gele kaart achter zijn naam staan, maar hij blijft nog wat meer tijdrekken. Toch maar oppassen. . Doelman Ortega heeft al een gele kaart achter zijn naam staan, maar hij blijft nog wat meer tijdrekken. Toch maar oppassen.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Erling Haaland is niet meteen een dribbelwonder, maar even laat hij zijn Noorse landgenoot, slalomspecialist Henrik Kristoffersen, in hem naar boven komen. Helemaal op het einde neemt hij net iets te veel hooi op zijn vork, al is het nog even schrikken wanneer de bal in de kluts toch nog richting het doel ketst. . Erling Haaland is niet meteen een dribbelwonder, maar even laat hij zijn Noorse landgenoot, slalomspecialist Henrik Kristoffersen, in hem naar boven komen. Helemaal op het einde neemt hij net iets te veel hooi op zijn vork, al is het nog even schrikken wanneer de bal in de kluts toch nog richting het doel ketst.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Manchester United, Scott McTominay erin, Victor Lindelöf eruit wissel substitution out Victor Lindelöf substitution in Scott McTominay

clock 82' tweede helft, minuut 82. Het is nu echt alles of niets bij United. Verdediger Lindelöf wordt ingeruild voor middenvelder McTominay. . Het is nu echt alles of niets bij United. Verdediger Lindelöf wordt ingeruild voor middenvelder McTominay.

clock 81' Gele kaart voor Stefan Ortega van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 81 yellow card Stefan Ortega Manchester City

clock 81' tweede helft, minuut 81. Toch ook nog eens gevaar voor Manchester City. Akanji had de match helemaal in het slot kunnen gooien, maar op de blinde voorzet komt hij net iets te laat aan de tweede paal. . Toch ook nog eens gevaar voor Manchester City. Akanji had de match helemaal in het slot kunnen gooien, maar op de blinde voorzet komt hij net iets te laat aan de tweede paal.

clock 79' Gele kaart voor Fred van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 79 yellow card Fred Manchester United