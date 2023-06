Barcelona begrijpt Messi: "We gaan hem wel nog passend eerbetoon geven"

Barcelona-voorzitter Joan Laporta en de vader van Lionel Messi kwamen overeen dat Messi nog een keer voor een afscheid naar Barcelona komt.



"We gaan samen werken aan een eerbetoon om een voetballer te eren die geliefd is en altijd geliefd zal zijn bij Barça", aldus de club in een verklaring.



Barcelona wenst Messi veel geluk bij zijn nieuwe club. "Het was de wens van Barcelona en van Messi om hem opnieuw het shirt van Barcelona te laten dragen. Maar we begrijpen en respecteren de beslissing dat hij wil spelen in een competitie met minder eisen, verder weg van de schijnwerpers en de druk waarmee hij afgelopen jaren te maken heeft gehad", besloot de club.