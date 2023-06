Evenepoel spoelt na "wat proberen" teleurstelling van tijdrit door: "Maar eerste uren was ik super slecht"

"Pas in de laatste twee rondes voelde ik me goed en zei ik dat ik nog iets wilde proberen..."

Want daar voelde Evenepoel zich nog niet kiplekker. "Eigenlijk was ik in het begin super slecht. Dat heb ik altijd na het BK tijdrijden, dan ben ik de eerste twee uren gewoon niet kan volgen."

"Het was een superlastige koers door het weer en de vele kilometers. Yves Lampaert en Wout van Aert moesten te vroeg al het werk op zich nemen. Dat was ideaal voor mij in de achtergrond."

"Revanche voor donderdag? Het was niet dat het in mijn hoofd zat", lacht Remco Evenepoel dan toch als laatste.

Dat "proberen" bleek de beslissende vlucht én de ultieme versnelling naar de Belgische titel op 10 kilometer van de streep.

Enkel de jonge Alec Segaert moest hij nog uit zijn wiel krijgen. "Ik wist niet of Alec spelletjes aan het spelen was of het vet van de soep was toen hij niet wilde overnemen. Maar ik moet hem feliciteren voor twee zilveren medailles, erg sterk."

Remco bleef kalm: "De coach vertelde me dat ik wel wat kopwerk zou moeten doen. Ik heb vertrouwd op mijn sprint. Het was een hele lange, maar ik had net dat tikkeltje explosiviteit nog over."

En die levert een jaar de Belgische driekleur op. "Een mooie back-up", vindt Evenepoel. "In Schotland wordt het moeilijk om mijn titel te verlengen. Kampioen van je land worden, dat doen er niet heel veel. Ik ben erg content, zeker na de teleurstelling van donderdag."