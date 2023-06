Wout van Aert: "Ik voelde me voor het eerst sinds lang weer echt goed"

Concurrent Remco Evenepoel kwam ten val, Wout van Aert moest niet van zijn bolide stappen. Was hij op de hoogte van die crash?

"Aanvankelijk niet, maar bij het ingaan van de tweede ronde kreeg ik door dat er een fietswissel was gebeurd bij Remco en dat hij een achterstand had", legde Van Aert uit. "Zo kon minder risico's nemen in de bochten."

Reed Van Aert dan met de handrem op, vooral met de Tour in het achterhoofd? "Dat is moeilijk. Als je geen risico's wil nemen, moet je thuisblijven. Ik was naar hier gekomen voor de titel."

"Ik wilde gecontroleerd door de bochten gaan en ik denk dat dat goed is gelukt. Ik heb nooit zotte toeren uitgehaald."

In Zwitserland was het gevoel niet op en top tijdens de tijdritten. Vandaag wel? "Ik voelde me voor het eerst sinds lang weer echt goed."

"Ik heb de voorbije 3 dagen bijna niets gedaan en gisteren voelden mijn benen beter."

"Ik denk dat mijn niveau in Zwitserland deftig was, maar ik was niet fris genoeg voor een topprestatie."

"Ik zet nu een mooie stap vooruit en je wil dat bevestigd zien met resultaten. Het is nog maar mijn 2e zege na de E3. Ik heb er lang naar uitgekeken om weer op het hoogste schavotje te staan."