Jonge Duivels blijven verweesd achter na gelijkspel: "Hier moeten we morgen eens over spreken"

Ook kapitein Aster Vranckx beseft dat het een spijtige zaak is. "Dit is echt een grote teleurstelling voor heel de ploeg. We hadden nochtans genoeg kansen om het af te maken."

Op dit moment is er nog niets gezegd in de kleedkamer.

Een verklaring voor de ommekeer in de tweede helft hebben de youngsters nog niet. "Misschien dachten sommigen dat het al binnen was", vraagt Maxim De Cuyper zich luidop af.

Volgens Largie Ramazani was de honger bij de Georgiërs gewoon veel groter na rust. Maar over de precieze oorzaak zal de groep nog moeten samenkomen.

"Want op dit moment is er niets gezegd in de kleedkamer", vertelt Vandevoordt. "Maar morgen zullen we hier wel even over praten."

"Iedereen wist nochtans dat ze weer in de match zouden komen als ze die ene goal zouden maken", stelt de goalie. "Na die ene goal, die uit het niets kwam, werd het plots heel moeilijk voor ons", geeft ook Vranckx toe.

Toch proberen de meeste spelers het positief te houden voor de camera. "We kunnen niet anders dan onze pijlen richten op de volgende partij", is de consensus. "Die moeten we gewoon winnen", vertellen ze een voor een.

"We moeten nog één keer, en hopelijk meerdere keren, vol gas geven en dan zien we wel waar we eindigen", concludeert De Cuyper.

"Al zal het moeilijk zijn om dat vanavond nog bij iedereen te doen doordringen."

De tik is duidelijk groot.