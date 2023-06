Ook regen houdt Verstappen niet van pole in Canada, na straffen belandt Alonso op 2

Max Verstappen vertrekt voor de 3e race op een rij vanaf de polepositie in de GP van Canada. De tweevoudige wereldkampioen stuurde zijn Red Bull in het regenachtige Montreal naar de eerste startrij. Charles Leclerc, Sergio Perez en Lance Stroll vielen buiten de top 10. Door een straf zakte Nico Hülkenberg van 2 naar 5, Fernando Alonso hijgt zo in de nek van Verstappen op de grid.